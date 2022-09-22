ما سبب تحول نور ابنة هشام سليم، يعتبر هشام سليم من اشهر الممثلين البارزين والمعروفي في جمهورية مصر العربية والتي حاز على الكثير من الامتيازات والنجاحات المختلفة وحقق قاعدة جماهيرية واسعة بالوطن العربي عبر تقديمه للكثير من الاعمال المميزة وانتشر عبر منصات السوشيال ميديا في صباح اليوم خبر وفاة الفنان هشام سليم بعد صراعه مع المرض ومن ثم تم تداول قصة تحول ابنة الفنان هشام سليم من انثى الى ذكر بسبب الخلل في هرمونات الانوثة لديها.

ما سبب تحول نجلة الفنان هشام سليم

كانت ابنة هشام سليم المتحولة جنسياً تُدعى نورا سابقاً، لكن بعد أن تحولت جنسياً إلى رجل غيور وأصبح اسمها نور، نور هشام سليم شاب متحول جنسياً من أصل مصري وجنسية. ولد بمدينة القاهرة عام 1995 م ويبلغ الآن السابعة والعشرين من عمره. بدأ نور يفكر في التحول الجنسي منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره، حيث شعر أن صفاته ذكورية، ولا تميل إلى الإناث بأي شكل من الأشكال، لذلك قرر إجراء عملية جراحية، والتحول إلى أنثى إلى ذكر، ذكر الأب الممثل هشام سليم، أن نجله أجرى هذه العملية بعد سنوات عديدة من التأمل والنقاش، ويعتبر هذا القرار قرارًا سليمًا لأنه لم ير في ابنه نور أي توجه نحو الإناث.

ابنة هشام سليم المتحولة جنسياً

كان سبب تحول ابنة هشام سليم من أنثى إلى ذكر حسب رغبتها، حيث لم تكن هناك مشكلة جسدية كانت تعاني منها مما أجبرها على التحول. كانت ميولها وسماتها ذكورية، لذلك قررت الخضوع لعملية انتقال جنساني من أنثى إلى ذكر.

سيرة هشام سليم الذاتية

هشام سليم ممثل من أصل مصري وجنسية. ولد في السابع والعشرين من يناير عام 1958 م. يبلغ الآن من العمر أربعة وستين عامًا. قد يعتبر نجل اللاعب المصري الشهير صالح سليم. تخرج الممثل من كلية السياحة والفنادق، وبعد تخرجه بدأت مسيرته الفنية عندما ظهر في فيلم Empire إلى جانب الممثلة فاتن حمامة، وكان ذلك عام 1972، وبعد ذلك تدحرجت أعماله الفنية، حيث قدم العديد من الأعمال الشهيرة التي حقق شهرة كبيرة في مصر وخارجها.

سبب وفاة الفنان هشام سليم

في ضوء الحديث عن الممثل هشام سليم نقدم لكم أهم المعلومات عنه وعن حياته الشخصية.

الاسم هشام محمد صالح سليم. الاسم المستعار هشام سليم. الميلاد 27 يناير 1958 م. العمر 64 سنة. مكان الميلاد القاهرة – جمهورية مصر العربية. الإقامة القاهرة، جمهورية مصر العربية. الجنسية المصرية. الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة. الزوجة ميرفت النحاس ونادية. الأبناء نور، زين الشرف، وانقسم. الديانة مسلم. التحصيل الأكاديمي درجة البكالوريوس من كلية السياحة والفنادق. الما الأم جامعة حلوان. اللغة الأم العربية. لغات أخرى الإنجليزية. المهنة ممثل.

هشام سليم ويكيبيديا

سبب وفاة الفنان المصري هشام سليم هو سرطان الرئة، بحسب ما أعلنته مصادر إعلامية مصرية موثوقة، وأكدت أنه توفي صباح الخميس، الثاني والعشرين من سبتمبر، عن عمر يناهز 64 عامًا.

هشام سليم من الشخصيات اللامعة والبارزة في جمهورية نصر العربية والتي قدم الكثير من الاعمال الفنية البارزة والمشهورة التي حقق له شهرة واسعة مما تم تداول خبر وفاته صباح اليوم بعد صراعه الطويل مع مرض سرطان الرئة ومن ثم تم تدالو قصة تحول ابنته نور الى رجل بسس الخلل في الهرمونات لديها.