ما سبب حدوث العواصف الغبارية في شهر الاستقرار

كشف خبير الطقس والمناخ الدكتور عبد الله المسند، عن سبب حدوث العواصف الترابية في شهر أغسطس الذي يعرف بشهر الاستقرار في الطقس وندرة العواصف الترابية فيه.

سبب حدوث العواصف الترابية

وقال المسند في تغريدة على حسابه على تويتر “العواصف الترابية نادرة في شهر آب، لكن مع عدم الاستقرار هذا ووجود السحب يمكن أن تتشكل عواصف ترابية بسبب نزول الرياح من السحب الركامية”.

يأتي ذلك في وقت تشهد المملكة حالة صيفية ممطرة تصاحبها رياح نشطة وأتربة متصاعدة، حيث أكد المسند، اليوم الأربعاء، أن حالة الأمطار ما زالت مستمرة، مع توقع هطول أمطار متقطعة في أجزاء من المناطق. .. من جازان ونجران وعسير والباحة ومكة وقد تمتد إلى أجزاء من المدينة وحائل والقصيم والرياض والشرقية.

توقعات اليوم

وفي سياق متصل توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار احتمال حدوث هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية تسبب تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار وأمطار البرد. مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد نفوذها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

كما أشارت إلى وجود فرصة لتشكيل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار فوق مدينة الرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية من الحدود الشمالية.