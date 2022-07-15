ما سبب وفاة إيفانا ترامب غابت عَنّْ مَوعِدها وعثر عليها جثة بمنزلها

توفِيْت زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة ووالدة أطفاله الثلاثة، إيفانا، عَنّْ عمر يناهز 73 عامًا، وسط ضجيج فِيْ المواقع الإخبارية بأخبار رحيلها المفاجئ لأنها لم تُعلن من قبل بأنها مريضة. أو المرض

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه تم العثور على إيفانا “بدون علامات على الحياة” فِيْ منزلها بمدينة نيويورك، بعد ساعات من فوت مَوعِدها المعتاد لدى مصفف الشعر.

بعد دخول منزلها، عثرت إحدى العاملات التي وصلت إلَّى المنزل أمس الخميس، على جثة إيفانا ملقاة على الدرج حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر، فاتصلت على الفور بالشرطة، حيث وصلوا ليجدوها ميتة.

وقال المسعفون لدى وصولهم إن إيفانا سقطت على الدرج على ما يبدو بعد شعورها بتوعك أو ربما من سكتة دماغية، لكن لم يتم الإعلان رسميًا عَنّْ سبب الوفاة حتى الآن.

وأكد مصدر مقرب من المتوفاة أنها كانت تستعد لرحلتها الصيفِيْة الطويلة إلَّى “سان تروبيه” فِيْ فرنسا، للسفر اليوم الجمعة، والتي حددت مَوعِدها أمس الجمعة لتصفِيْف شعرها، لكنها كانت غائبة عَنّْ ذلك.

وكان زوجها السابق، دونالد ترامب، أول من أعلن وفاتها على الإنترنت، قائلاً “حزين لإخبار كل من أحبها، توفِيْت إيفانا ترامب فِيْ منزلها فِيْ مدينة نيويورك”.

من زوجته إيفانا، التي تزوجها رسميًا فِيْ عام 1977، أنجب دونالد 3 أطفال، دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، مع العلم أن الزوجين انفصلا فِيْ عام 1992.

وقال إريك ترامب نجل إيفانا للصحفِيْين “إنه يوم حزين للغاية. كانت والدتي امرأة رائعة وجميلة ورياضية ومحبة للغاية. علمتنا المثابرة والمثابرة. سنفتقدها بشدة وسيفتقد أحفادها العشرة أيضًا. “”. أنا أفتقدها “.

من جهتها، نشرت إيفانكا سلسلة من الصور التي جمعتها مع والدتها منذ صغرها، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن قلبها انكسر، بسبب وفاة والدتها، مشيرة إلَّى أنها كانت كذلك. امرأة ذكية جدا وجميلة ومضحكة.

قال كل من حارس الأمن ومساعد إيفانا الشخصي إنهما رأوها آخر مرة يوم الأربعاء الماضي فِيْ الساعة 430 مساءً، قبل مغادرة منزلها.

وأكدت مصادر صحفِيْة أن الشرطة تجري الآن تحقيقاتها، لكنها تعتقد أن وفاته نجمت عَنّْ حادث سقط فِيْه على الدرج، ما يشير إلَّى عدم وجود اشتباه جنائي.

آخر مرة ظهرت فِيْها إيفانا أمام الصحافة كانت فِيْ 22 يونيو، عَنّْدما شوهدت وهِيْ تغادر منزلها فِيْ نيويورك برفقة أحد المرافقين، الذي أخذها إلَّى صالون التجميل حيث تذهب عادة.