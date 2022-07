ما سر إسراع جنيفر لوبيز لإتمام زواجها من بين آفليك‎‎

تعيش النجمان جينيفر لوبيز وبن أفليك فِيْ حالة من السعادة الكبيرة، بعد انتهاء زواجهما فجأة قبل يومين فِيْ لاس فِيْجاس، بعيدًا عَنّْ صخب الصحافة والإعلام.

وعلم “The Big Six” أن الزوجين احتفلا بزفافهما بتناول البيتزا والمشروبات الغازية الدايت على متن طائرة خاصة فِيْ طريق عودتهما إلَّى لوس أنجلوس صباح الأحد.

وبينما نشرت جينيفر فِيْ بريدها الإلكتروني OnTheJLo أن أطفالها وأطفال بن أفليك شاركوا فِيْ حفل زفاف الكنيسة، أشار الموقع إلَّى أن الطفلين الوحيدين الذين حضروا هما إيمي (14، ابنة جينيفر) وسيرا. (13، ابنة بن) أفليك).

من المعروف أن النجمين لديهما 5 أطفال، اثنان من جينيفر لوبيز، وتوأم آمي وماكس، وثلاثة من بن أفليك من زوجته السابقة، جينيفر غارنر، وهم فِيْوليت، 16، سيرا، 13، وسام، 10 سنوات.

بالإضافة إلَّى ذلك، كشف مصدر مطلع فِيْ هُوليوود ومقرّب من الزوجين “أخبر بن أفليك جينيفر بمَوعِد الزفاف، وما كنت أعرفه هُو أنهما تزوجا يوم الجمعة على أقرب تقدير. لم تكن هناك تحضيرات كبيرة لحفل الزفاف مسبقًا، ولكن تم إجراء حفل الزفاف بطريقة بسيطة للغاية، وما بدا واضحًا هُو أن العلاقة الغرامية كانت دافعًا للحظة، وأن الأمور كانت مرتجلة إلَّى حد كبير. لم تظهر فِيْوليت أيضًا وظلت فِيْ المنزل لأنها كانت مخلصة جدًا لوالدتها، جينيفر غارنر “.

وحول سر إقامة الزواج بهذه الطريقة المفاجئة والسريعة، أوضح المصدر “جينيفر كانت جاهزة لخطوة الزواج منذ اللحظة الأولى التي تقدم فِيْها بن أفليك لها. لقد سعت لإتمام الزواج بسرعة بسبب رغبتها فِيْ ذلك قبل أن يعاني بن أفليك من برودة القدمين “.

فِيْ غضون ذلك، لم تصدر جينيفر غارنر أي تعليقات أو اقتراحات بخصوص موقفها من زواج زوجها السابق من جينيفر لوبيز، ولم يتمكن الموقع من الوصول إلَّى مدير أعمالها للتعليق على نفس الموضوع الذي يحظى الآن باهتمام كبير. الانتباه.

من جانبها، أشار الموقع إلَّى أن غارنر مشغولة حاليًا بتصوير مشاهد لفِيْلمها الجديد The Last Thing He Told Me، والمبني على الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتبة Laura Dave، والتي تروي فِيْها سلسلة من الحقائق المثيرة عَنّْ فِيْلمها الجديد The Last Thing He Told Me. حياة المرأة بعد اختفاء زوجها.

وخلص المصدر إلَّى أن “بن وجنيفر يخططان لإقامة حفل حيث سيحتفلان مع الأصدقاء والعائلة، لكن لن يكون لهما حفل زفاف ثان، بينما من المرجح أن تظهر جينيفر بفستان أبيض آخر”.