ما سر انتشار الدراما التركية.. ولماذا يراهن العالم على نجومها

فِيْ السنوات الأخيرة، أثبت المسرح التركي قيمته واحتفظ بمكانة متميزة فِيْ الوطن العربي وفِيْ العالم كله، حتى أصبحت بعض هذه الأعمال ظاهرة فنية مع استمرار أدائها خلال سنوات عديدة مثل المسلسل. “العشق الممنوع”، “ما ذنب فاطمة جول”، “الهُويو” وغيرها.

سر الانتشار

يعود انتشار الدراما التركية فِيْ الوطن العربي إلَّى عدة عوامل، حيث بدأ هذا الانتشار كَمْحاكاة لمسلسل مكسيكي مدبلج، ومن بينها يبرز “كاساندرا”، والذي تم بثه فِيْ نهاية التسعينيات من القرن الماضي، وهُو أظهرت نجاح محاولات اختراق الدراما الأجنبية على الشاشات العربية.

رغم انتشار فِيْلم “كاساندرا” فِيْ العالم العربي، مع مرور السنوات على عرضه، لم يعد المشاهد العربي يتذكر أبطاله بالكامل.

على العكس من ذلك، وصلت الدراما التركية إلَّى مطلع الألفِيْة الجديدة، لتظهر أن الجمهُور العربي وجد فِيْها ما كان يبحث عَنّْه.

يقول البعض أن السبب يكَمْن فِيْ المؤامرات الدرامية، والبعض الآخر يقول إن أحداث المسرحية تجعل المشاهد حريصًا على اكتشاف المزيد.

أما رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فِيْدعي معظمهم أن المظهر الجذاب للممثلين والممثلات هُو سبب ارتباط المشاهد بهذه الأعمال، لذلك أرجع بعض المشاهِيْر العرب سبب انتشار بعض الموضات الجمالية إلَّى الأعمال الفنية التركية.

كَمْا أن جودة التصوير وتناغم الموسيقى والمناظر الجميلة من أهم أسباب انتشار الدراما التركية على نطاق واسع فِيْ العالم العربي، وتشابه الثقافتين العربية والتركية لا يمكن تجاهله. من العادات والتقاليد الموروثة فِيْ العائلات التركية تشبه إلَّى حد ما عادات وتقاليد العرب.

يعتقد البعض أن مشاهدة الدراما التي تأخذ الكثير من الأحداث الرومانسية أو التفاصيل المبهجة بعيدًا عَنّْ المشاكل التي يواجهها المشاهد العربي يمكن أن تساعده على الهروب من الواقع الصعب الذي يعيش فِيْه، حيث إنه يجعله يشعر ببعض الراحة التي تؤثر عليه. . إيجابيا. ويربطها بهذا النوع من العمل.

النجاح الشامل

لا يقتصر نجاح الدراما التركية على العالم العربي فقط، فبعض الأعمال تنافس عالميا وفِيْ العديد من الدول الأوروبية، مثل إيطاليا وإسبانيا على وجه الخصوص، والعديد من المنصات، مثل نتفليكس وأمازون وهُولو وغيرها، تتنافس على الإنتاج يعمل الأتراك ويوظفون نجومًا أتراكًا لرفع الأسعار.

فِيْ السطور التالية سنتناول سلسلة من الأعمال التركية المحفورة فِيْ ذاكرة الجمهُور العربي

الحب الممنوع

وتعتبر من أبرز المسرحيات التركية، حيث تمكنت هذه المسرحية من تحقيق العديد من الأرقام القياسية خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 23 عامًا على تقديمها، إلا أنها لا تزال تتمتع بتقييمات عالية حتى يومنا هذا.

تحكي المسرحية قِصَّة سمر، الشابة الجميلة، التي تزوجت من رجل الأعمال عدنان بك، الذي يكبرها بعدة سنوات، ولديها ابنة من نفس العمر، نهال، وهِيْ من أقارب ابن عمها الوسيم مهند.

منذ اللقاء الأول، تقع سمر فِيْ حب مهند لتجد نفسها فِيْ قِصَّة حب مستحيلة، لكنها لا تستطيع السيطرة على مشاعرها، وبعد إصرار مهند على الانضمام إلَّى نهال رغم حبها لسمر، قررت الأخيرة إنهاء حياتها.

أبطال مسلسل العشق الممنوع بيرين سات. كَيْفَانج تاتليتوغ. سلجوق يونتام. نبهت هذال كايا بصوت عالٍ.

لن يحكَمْ قطاع الطرق العالم

يتكون هذا العمل من 6 أجزاء، وكان من المفترض تصوير الموسم السابع، لكن شركة الإنتاج أعلنت عَنّْ انتهاء العمل بشكل مفاجئ فِيْ الموسم السادس.

تتناول المسرحية حياة أحد أفراد عصابة المافِيْا، وبالأخص قِصَّة خضر شاكر بيلي، رب عائلة “بيلي”، وكَيْفَ يدير أعماله غير القانونية، وحياته العائلية، وعلى وجه الخصوص قِصَّة حبه لزوجته مريم بيلي وعشيقه نازلي والتوازن بينهما وحل المشاكل التي تطرأ فِيْ حياته الخاصة ومشاكل العمل.

لن يحكَمْ أبطال سلسلة Bandidos العالم Oktay Kinarga. دينيس ياكير. كنان جوبان.

الفتحة

ومن ابرز انتاجات شركة القمر التي عرضت العديد من الاعمال المتميزة مسلسل الجريمة والاكشن والعصابة. المسلسل يتكون من 4 مواسم، وعرض الموسم الأول عام 2017.

تدور وقائع هذه المسرحية حول حي فِيْ اسطنبول، وهذا الحي تسيطر عليه عائلة “كوتشوفالي”، ومن قوانين الحي عدم تداول المخدرات.

ياماش، أحد أفراد عائلة Koçovali، يقرر ترك العائلة والحي والسفر بعيدًا لبدء حياة جديدة. يقع فِيْ حب فتاة ويقرر الزواج منها. يتفاجأ من والدته التي تأتي إليه لتخبره أنه يجب عليه العودة إلَّى البئر بسبب بعض المشاكل، وهُو ما يفعله، تاركًا صديقته وراءه.

أبطال مسلسل الحفرة – آراس بولوت إنيملي. ديلان شيشيك دنيز. ارجان كسال. بريان سافاس. أركان كولتشاك كوستندل.

تصادم

يتكون هذا العمل من موسم واحد، وهُو مسلسل أكشن وتشويق، عُرض لأول مرة فِيْ أكتوبر 2022، وكتبه علي عدن.

تبدأ الحلقة الأولى من المسلسل بحادث مروري يجمع 4 شخصيات، المحقق قدير، زينب، المحامي جيمري وكرم، لم يصب أو يصاب أي منهم بجروح، لكن المشاهد يكتشف لاحقًا تشابك قصص هذه الشخصيات الأربع داخلها. أحداث مختلفة.

أبطال مسلسل كراش كَيْفَانج تاتليتوغ. إلتشين سانجو. ميليسا اصلي باموق. البيران دويماز. تكريم صيلاك.

ما ذنب فاطمة جول

من أيقونات المسرح التركي، يتناول موضوع الاغتصاب الحساس.

عَنّْدما تم عرض العرض، أثارت المسرحية الجدل بسبب مشهد الاغتصاب، على الرغم من حرص المخرجين على عدم إظهارها بوضوح.

المسرحية تدور حول قِصَّة فتاة فقيرة اسمها فاطمة تعيش فِيْ قرية وتخاطب الشاب مصطفى وتستعد للزواج منه، وتعرض فاطمة للاغتصاب من قبل 4 شبان بينهم الشاب كريم، وبعد هذه الحادثة خطيبها. . يتخلى عَنّْها ويقرر كريم أن يشترك معها بسبب ذنبها.

إنه كريم وقد وقع فِيْ حب فاطمة التي ما زالت تشعر بالكراهِيْة والعداء تجاهها.

أبطال المسلسل ما ذنب فاطمة جول بيرين سات. إنجين أكيورك. فرات سيليك. مراد دالتابان. بوجرا جولسوي.