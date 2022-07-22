ما صحة وجود قرار وشيك للتراجع عن نظام المسارات فِيْ السَعُودِيْة

تتحدث بعض المصادر عن وشيك القرار بإلغاء الأمور المضافة إلى المرحَلْة الثانوية فِيْ نظام الطرق، فالوزارة هِيْ المسؤولة عن هذا الأمر، وهُو وحده من يستطيع إبلاغ وإصدار المعلومات الصحيحة، لذلك من خلال هذا المقال سوف نشرح. لك بصحة قرار وشيك بعكس نظام الطرق فِيْ السَعُودِيْة.

ما مدى صحة القرار الوشيك لعكس نظام المسار

هناك بعض المصادر التي أوضحت أن نظام الشورى فِيْ المملكة قد قدم توصيات بإلغاء نظام المتابعة، والتي سيتم تطبيقها على المرحَلْة الثانوية، وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستصوت على ذلك، وتسعى لتطبيق الأفضل. تعليم. أنظمة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وكَمْا ورد فِيْ جريدة الرياض، فقد رفع مجلس الشورى هذا الاقتراح لإراحة الطلاب وتحسين الأمور، وبعد الانتهاء من التصويت، تعلن وزارة التربية والتعليم بالطبع عن سيادتكَمْ. قرار بشأن هذه المسألة.

نظام الطرق للمدارس الثانوية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

يتكون نظام المطارات فِيْ المرحَلْة الثانوية داخل المملكة العربية السَعُودِيْة من 9 فصول تدرس فِيْ ثلاث سنوات، وأصدرت وزارة التربية والتعليم المسارات لتحقيق تطوير التعليم وتطويره بما يتماشى مع رؤية المملكة. 2030، ويتعلم الطلاب فِيْ السنة الأولى المجالات العلمية والإنسانية ويتخصصون فِيْ العامين التاليين حسب رغباتهم، حتى يتمكنوا من استكَمْال التخصص الجامعي بالشكل المتوافق مع البكالوريا.

تخصصات نظام التتبع

يتألف نظام المسار من أربعة أنواع من التخصصات يمكن للطالب دراستها فِيْ أي منها حسب تفضيلاته وقدراته، وهذه التخصصات مفصلة أدناه، وهِيْ كالتالي

أولاً، وَظْائِفْ الصحة والحياة.

ادارة الشركات.

الهندسة وعلوم الكَمْبيوتر.

التخصص القانوني.

أهداف نظام المسار

يهدف نظام التتبع الجديد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى الحصول على تعليم ثانوي ممتاز ويحقق لهم العديد من الأهداف، وإليكَمْ هذه الأهداف، وهِيْ كالتالي