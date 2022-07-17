ما عدد ساعات النوم الطبيعية في مختلف الفئات العمرية

استعرضت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدد ساعات النوم العادية لجسم الإنسان في مختلف الفئات العمرية، من الولادة إلى الشيخوخة.

ساعات النوم العادية

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر إن عدد ساعات النوم الطبيعية لحديثي الولادة الذين تتراوح أعمارهم بين 0-3 أشهر تتراوح بين 14-17 ساعة في اليوم، للرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 4-11 شهرًا بين 12-16 شهرًا. ساعة، والأطفال من سنة إلى سنتين ما بين 11-14 ساعة.

النوم للأطفال

وأضاف أن عدد ساعات النوم العادية للأطفال في سن ما قبل المدرسة من سن 3 إلى 5 هي 10 إلى 13 ساعة في اليوم، بينما يتراوح عدد ساعات النوم العادية في اليوم للأطفال في سن المدرسة من سن 6 إلى 13 ما بين 9-11 ساعة.، وللمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14-24 عامًا بين 8-10 ساعات، والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25-64 عامًا بين 7-9 ساعات، وكبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 عامًا وأكثر بين 7-8 ساعات.