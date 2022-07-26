ما علاج الزراق تحت العين المضروبة ،تتعرض العين للعديد من الإصابات والرضوض، فبعد التعرض لإصابة في الوجه أو الرأس، يسبب ذلك لحدوث تورم في المنطقة الموجودة حول العين وتغير في اللون، لتظهر باللون الأسود الغامق وذلك حصوله كان بسبب تجمع الدم من الأوعية الدموية المشققة بين الجلد والعضلة وتعتبر اكثر الإصابات بسيطة مطمئنة، ولكن قد تكون كدمات العين دليلًا على حدوث إصابة خطيرة.

ما هو علاج الازرقاق تحت العين المضروبة

قد يتعرض الشخص لضربة بسيطة تحت العين تسبب له ألمًا طفيفًا، وبالتالي يمكنه تقديم العلاج المناسب في المنزل بمجموعة من الطرق التقليدية التي توفر الشفاء النهائي للعين، وبالتالي يمكنه استخدام ما يلي

الماء البارد، لأنه أول إجابة تخطر ببال من يبحث عن سؤال ما هو علاج زرقة العين المصابة

يقوم الشخص بإحضار قطعة من القطن وتكون نظيفة، ثم يحضر الماء البارد ويغمس فيها قطع القطن ويضعها برفق على المنطقة المصابة.

لا ينبغي للمصاب أن يضغط على عينه عندما يضع عليها الماء البارد والقطن.

يمكن للمريض تكرار ما سبق كل يوم لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع حتى تختفي الكدمة تمامًا.

يجب استخدام الماء المثلج أو البارد وتجنب الأشياء المجمدة الأخرى مثل الدجاج المجمد أو أكياس اللحوم لأنها تنشر البكتيريا.

عندما يشعر الشخص المصاب أن تورم العين قد انخفض عن ذي قبل، فعليه استخدام الماء الدافئ.

يجب مضاعفة الوقت الذي يتم فيه وضع الماء الدافئ عن وقت الماء البارد. على سبيل المثال، إذا قمت بوضع الماء البارد لمدة عشر دقائق، فعليك وضع الماء الدافئ لمدة 20 دقيقة.

عندما لا يستطيع الشخص تحمل الألم ولا يوجد تحسن بالرغم من استخدام الكمادات الباردة والدافئة، فعليه في هذا الوقت تناول معظم الأدوية المسكنة للألم، على سبيل المثال، دواء يسمى اسيتامينوفين.

يساعد هذا الدواء على الشعور بالراحة، لكن يجب استشارة الطبيب قبل تناوله لاحتوائه على مواد يمكن أن تصيب الكبد.

يجب على المريض أن يحافظ على نفسه ويتجنب الحركة الزائدة.

يجب تناول الأطعمة التي يمكن علاجها بسرعة، مثل الأناناس، لأنها تساعد على الشفاء ومفيدة للالتهابات.

يمكن للمصاب أيضًا تناول البرتقال أو التوت البري أو جميع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، حيث يساعد في تصلب الأوعية الدموية التي تحيط بتلك المنطقة الحساسة ويعمل على منع حدوث نزيف داخلي في المنطقة.

أعشاب طبيعية تساعد في علاج زرقة العين

هل يمكن لمن يبحث عن سؤال أن يجيب عن علاج زرقة العين المصابة الأعشاب الطبيعية مفيدة جدًا في علاج هذا الزرقة، ولكن ليس جميعها، ولكن معظمها، ومنها ما يلي

نبات آذريون

يعتبر نبات الكاليندولا من الأعشاب الطبيعية التي يمكن استخدامها في علاج كدمات تحت العين ولكن يجب استخدامه بعد استشارة الطبيب ولكي تتمكن من استخدامه بشكل صحيح اتبع الآتي

يجب إحضار بعض هذا النبات ووضعه في الماء لمدة ربع ساعة على الأقل.

نضعها في الثلاجة وبعد مرور فترة زمنية مناسبة نضعها برفق على المكان المعرض للكدمة حتى لا تتلف العين.

يمكن للمريض أن يستخدم المناشف القطنية ويغمس طرف هذه المنشفة في خليط النبات ويمررها برفق على الكدمة.

هذا النبات مفيد جدا في علاج الالتهابات وزيادة سرعة الشفاء.

يمكن للمريض استخدام هذه الوصفة أكثر من مرة يوميًا حتى يصل إلى الشفاء التام.

زهرة العطاس

يمكن استخدام هذا النوع أيضًا في علاج الكدمات لأنه يعمل على شفاء الأنسجة المحيطة بالعين، حيث يحتوي هذا النوع من المنتجات على عدد كبير من المنتجات التي تعالج الكدمات والالتهابات، بحيث يمكن للمريض البحث عنها وشرائها في أي صيدلية.

زيت زيتون طبيعي

هذا النوع من الزيوت متوفر بكثرة في المنزل وبالتالي يمكن استخدامه في علاج الكدمات والزرقة تحت العين ويمكن استخدامه من خلال ما يلي

يقوم الشخص بتدليك المنطقة المصابة بهذا النوع من الزيت بلطف وبحركات دائرية.

يستمر المريض في تكرار هذه العملية أكثر من مرة لأن زيت الزيتون مفيد جدًا في تقليل الالتهاب والألم الناتج عن الكدمة.

كما يمكن للمريض استخدام أي نوع آخر من الزيوت الطبيعية مثل زيت الخروع أو اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو غيرها.

يجب التعامل معه برفق عند تدليك المنطقة بالزيت لأن الضغط الشديد على المنطقة المصابة يمكن أن يتسبب في انفجار الأوعية الدموية وبالتالي تعريض العينين لإصابة شديدة.

الأعشاب لها قدرة كبيرة على العلاج في وقت قصير

البطاطا والشاي

تساعد البطاطس والشاي بشكل كبير في تقليل التورم في المنطقة المصابة بالكدمات. من المعروف أنها تستخدم غالبًا للتخلص من الهالات السوداء التي تظهر تحت منطقة العين، وبالتالي يمكن أيضًا استخدامها للتخلص من الزرقة تحت العين المصابة. يمكن استخدام البطاطس بمفردها عن طريق ما يلي

يغسل المريض البطاطس جيداً ثم يقشرها ويقطعها.

ضعي البطاطس في الماء حتى لا تتحول إلى اللون الأسود، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.

يخرج المريض البطاطس من الثلاجة حتى تبرد قليلاً، ثم يضعها على العينين وتترك لمدة نصف ساعة أخرى.

كما يمكن للمريض عصر البطاطس بعد إخراجها من الثلاجة واستخدام الماء المنتج منها ووضعها حول منطقة العين.

خل حمض التفاح

يعتبر من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من الزرقة والتورم الناتج عن الكدمات، ولمعرفة فوائدها الأخرى وطرق استخدامها، اتبع الآتي

يحتوي خل التفاح على مواد يحتاجها الجسم ويعمل على تقليل الالتهاب والألم الشديد.

يمكن للمريض استخدامه عن طريق وضع قطعة قطن فيه وتدليك المنطقة المصابة برفق.

يمكن تكرار ذلك أكثر من مرة حتى يتعافى المريض تمامًا وتختفي آثار الزرقة تحت العين.

نصائح لحماية العين من الكدمات التي تسبب الزرقة

بعد أن حصلنا على إجابة على السؤال، ما هو علاج زرقة العين المصابة يمكننا الآن الحديث عن مجموعة من النصائح المناسبة التي يمكن اتباعها من أجل حماية العين وعدم التعرض للكدمات، ومنها ما يلي

يجب على الشخص الذي يمارس أي نشاط رياضي أو يقوم بعمل معين ارتداء معدات الحماية المناسبة.

يجب ارتداء واقي العين إذا كان الشخص يمارس رياضة قد تسبب ضررًا للعين، أو مهنة أو عملًا معينًا قد يعرض العين للخطر.

يجب على الشخص الذي يقود الدراجة النارية ارتداء الخوذة المناسبة لذلك، وعند قيادة السيارة، يجب عليك ارتداء حزام الأمان.

يجب إزالة جميع الأشياء التي قد تضر بالعين في المنزل حتى يتم توفير السلامة اللازمة للعين.

من النصائح التي يقوم بنصحها الطبيب دائما في هذه الحالات هي وضع عبوة باردة أو قطعة قماش مليئة بالثلج على الاماكن المحيطة بالعين بعد التعرض للإصابة بوقت قصير لتخفيف التورم، وتصغير الأوعية الدموية يجب عدم وضع قطعة من الاطعمة المثلجة على العين ككمادات لأنها قد تسبب المرض .