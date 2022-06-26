ما علاج حساسية الحلق

حساسية

تعرف الحساسية بأنها رد فعل الجهاز المناعي لدخول أجسام غريبة وغير معروفة، وتعمل على إنتاج أجسام مضادة لمحاربة هذه الأجسام، وتنتج مادة الهيستامين التي تسبب الحساسية في الجسم.

أعراض التهاب الحلق

شعور بحكة شديدة في الحلق.

السعال الشديد؛

أنف يسيل.

تورم العين.

ألم في العينين والرأس.

احمرار الجلد.

أسباب التهاب الحلق

تناول أنواع معينة من الأطعمة المسببة للحساسية، مثل الشوكولاتة والحليب والبيض وبعض الخضار والفواكه التي تحتوي على اللوز والبندق.

وتظهر الحساسية الموسمية في الربيع وقت ازدهار وتلقيح النباتات.

تناول أدوية الحساسية.

خذ الكثير من مضادات الهيستامين.

عامل وراثي.

أنواع معينة من الملابس المطاطية والصوفية.

مرضى الربو والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.

طرق علاج التهاب الحلق والوقاية منه

الابتعاد عن الأطعمة المسببة للحساسية ويتم ذلك من خلال اختبار معمل يوضح الأطعمة التي تسبب الحساسية في الجسم.

تجنب الخروج عندما يكون الطقس متربًا ومتقلبًا.

ابتعد عن الأزهار وحبوب اللقاح في الربيع.

لا تتناول المضادات الحيوية دون داع مع النصيحة الطبية. ويفضل عند الضرورة تناول المضادات الحيوية لعلاج الالتهابات أن يكون هناك تأخير لمدة شهر إلى شهرين على الأقل بين نهاية تناول كل علبة الدواء وإعطاء العلبة الأخرى للجسم فرصة لتدريب وتطوير جهاز المناعة.

علاج الربو وأمراض الجهاز التنفسي بمتابعة طبيب مختص.

لا ترتدي ملابس صوفية مباشرة على الجلد ويفضل الملابس الداخلية القطنية الطبيعية.