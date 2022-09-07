ما قِصَّة الحديث عَنّْ انفصال هنادي مهنا مجددًا

ترددت أنباء انفصال الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا عَنّْ زوجها الفنان أحمد خالد صالح مرة أخرى عبر مواقع التواصل والإعلام، دون أن تكون مبنية على شيء حقيقي وواضح.

لا توجد مؤشرات حديثة على انفصال هنادي عَنّْ زوجها، لكن الممثلة المصرية تقود الخطاب العام بشأن انفصالهما، استنادًا إلَّى تصريحات سابقة لها تعود إلَّى شهر يونيو الماضي، تحدثت خلالها فِيْ برنامج “كلمة أخيرة”. .. مع الإعلامية لميس الحديدي حول كَيْفَِيْة مواجهة مثل هذه الشائعات.

هنادي مهنا أشغلهم فِيْ فراقنا. أفضل ما يحسدوننا عليه

واتفقت وسائل الإعلام التي تناولت خبر انفصالهما بالإجماع على بيان الفنانة فِيْ العرض قائلة “الموضوع مضحك ويضحكني، وقلت حسناً إنهم مشغولون بالحديث وهذا، وتخيل أن الخلافات بين نحن خير ما يحسدوننا عليه “.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها تغار بالتأكيد على زوجها، مضيفة “طبعا مثل كل البشر، لكن ليس خنق، وهُو يغيرني فِيْ حدود طبيعية”.

كشفت هنادي مهنا سر عدم إنجابها رغم زواجها قبل عامين قائلة “بصراحة أرجأنا الخلافة قليلاً، لأنني فِيْ الأصل طفلة وما زلت صغيراً، وكَيْفَ أصبح طفلة وأنجح رضيع … ماذا يفعل للطفل أن يقضي على طفل “

تداولت هذه التصريحات على أنها جديدة، ومع انتشارها الواسع، تناقضت أنباء وتكهنات بين الجمهُور على مواقع التواصل، فِيْ مواجهة صمت الفنانة التي لم تخرج لتشرح لمتابعيها حَقيْقَة ما حدث. . كان يمر فوقها.

انتقد العديد من محبي هنادي مهنا تداول هذه الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية، مستغربين إعادة تداولها، دون معرفة أسباب نشرها الأكاذيب والمعلومات غير الواقعية ضد الممثلة الشابة.

هنادي مهنا ضجروا ومرضوا

كَمْا تم إطلاق تصريحات سابقة من الفنانة بخصوص شائعات انفصالهما، قائلة “لا أعرف سبب رغبتهم فِيْ نشر الشائعات، لكنني أعتقد أنهم يريدون الثراء، أو لأنهم يشعرون بالملل، لكنهم يفعلون ذلك بالفعل. الأمر صعب بالنسبة لي لأنهم يعتقدون أن هذه الشائعات تزعجنا، على العكس من ذلك، تجعلني أضحك وأشعر بالأسف تجاههم، لأنني أعتبرهم مرضى.

وأضاف “من ينشر الأشياء السلبية بالكذب على الناس فهُو مريض، ويجب أن يخضع للعلاج، وإذا نصحك، فسأطلب منك التركيز على عملك وإخراج أفضل ما فِيْك، فأنا لست الأسوأ. “من الناس”.

مَوعِد زفاف هنادي مهنا وآخر دراما لها

فِيْ عام 2022، احتفل أحمد خالد صالح وهنادي مهنا بزواجهما، فِيْ حفل عائلي بسيط، بعد خطوبتهما نهاية عام 2022.

فِيْ المجال الفني ؛ آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل “مكتوب عليا” الذي عرض فِيْ دراما رمضان 2022 وبطولة أكرم حسني وأيتن عامر وحلا رشدي بالإضافة إلَّى الفنانة حنان سليمان وإسماعيل فرغلي ومحمد تيماء، وظهر فِيْ العرض عدد من الضيوف. سلسلة الشرف.