ما لا تعلمه عن الخردل

ما لا تعرفه عن الخردل – يحتوي الخردل على العديد من الأشكال التي نستخدمها يوميًا في نظامنا الغذائي، من الحبوب والمساحيق إلى زيت الخردل، فما هي فوائد الخردل

هل الخردل مفيد لك نعم، يحتوي الخردل على العديد من الفوائد الصحية. نبات الخردل هو في الواقع نوع من الخضروات الصليبية (مثل الجرجير والبروكلي والقرنبيط والملفوف والفجل).

مقادير صلصة الخردل العادية

بذور الخردل.

كُركُم؛

خل حمض التفاح.

ملح البحر.

بهارات و فلفل حلو.

الفوائد الصحية للخردل (البذور)

السيلينيوم؛

المغنيسيوم / الكالسيوم.

المنغنيز / الحديد / الزنك.

فيتامينات أ، ب 6، ج، حمض الفوليك.

Isothiocyanate (مادة كيميائية نباتية مفيدة لإزالة السموم من الجسم).

أوميغا 3.

مضادات الميكروبات.

ما لا تعرفه عن الخردل بذور الخردل مفيدة في الحالات التالية

يقلل من التقلصات.

يحسن الهضم

يقلل الالتهاب.

يقلل من السموم.

هل الخردل مناسب في حمية الكيتو نعم، الخردل هو أحد التوابل الصديقة للكيتو. الخردل الأصفر، وزوجتي كارين تفضل الخردل الحار. استخدم الخردل على البرغر أو النقانق المصنوعة منزليًا من مصدر حيواني يتغذى على الأعشاب بدون خبز أو كاتشب.