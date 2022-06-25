ما لا تعلمه عن الكالسيوم والمغنيسيوم

يعتبر كل من الكالسيوم والمغنيسيوم مهمين لبناء جسم الإنسان، وعدم الحصول عليهما بكميات مناسبة يؤدي إلى اختلال التوازن في نظام الجسم الداخلي، والغذاء هو المصدر الرئيسي للكالسيوم والمغنيسيوم.

المغنيسيوم عامل مساعد ويشارك في أكثر من 300 إنزيم، وهذه الإنزيمات عبارة عن بروتينات تعمل في الجسم.

المغنيسيوم يساعد

تخليق البروتينات (الشعر، الأظافر، العضلات).

إنتاج الطاقة.

يخترق العظم.

للعضلة.

عصب.

الجلوكوز (استقلاب الكربوهيدرات).

أعراض نقص المغنيسيوم

تشنجات عضلية خاصة في عضلة الربلة.

ارتفاع ضغط الدم – تصلب الشرايين.

داء السكري (مقاومة الأنسولين) – يشارك المغنيسيوم في تنظيم الأنسولين والوقاية من مقاومة الأنسولين.

الفشل الكلوي.

عدم انتظام ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب).

تدلي الصمام التاجي أو انهياره.

أرق.

زيادة التوتر والقلق.

متعب.

سبب نقص المغنيسيوم

النظام الغذائي – لا تأكل ما يكفي من الخضار الخضراء، وخاصة الخضار الورقية الخضراء.

غني بالكالسيوم

مقاومة الأنسولين.

استهلاك الكربوهيدرات المكررة.

مشاكل في الجهاز الهضمي / قطع المعدة (القرحة، الأنسجة الندبية، القولون العصبي).

الأدوية المضادة للحموضة.

مخاطر الكالسيوم الزائد

المغنيسيوم مسؤول عن استرخاء العضلات، بينما يشارك الكالسيوم في الانقباض والتقلص وإشارات الخلايا وتكاثر الخلايا ويتجاوز مجرد تكوين العظام.

عندما يكون هناك نقص في المغنيسيوم، يكون الكالسيوم مرتفعًا وعندما يكون لديك مستوى مرتفع من الكالسيوم، سيكون لديك نقص في المغنيسيوم.

ولكن عندما تنخفض نسبة المغنيسيوم، ستحصل على نسبة منخفضة من البوتاسيوم لأن كلاهما يعمل معًا، ويؤدي انخفاض البوتاسيوم إلى انخفاض المغنيسيوم.

تؤدي مقاومة الأنسولين إلى انخفاض المغنيسيوم وزيادة الكالسيوم وانخفاض البوتاسيوم.

تركيز الكالسيوم أعلى بعشرة آلاف مرة خارج الخلية منه داخل الخلية. لكي يتم نقل الكالسيوم من الخارج إلى الداخل، يجب أن يكون لديك ما يسمى بقناة التوتر والكالسيوم وهي الفتحة في الخلية التي تسمح للكالسيوم بالتدفق إلى الداخل والخارج.

الكالسيوم ضروري أيضًا لإنتاج الأنسولين في البنكرياس. يمكن أن يتحول الكثير من الكالسيوم داخل الخلية إلى حالة تسمى فرط كالسيوم الدم داخل الخلايا.

مخاطر ارتفاع مستويات الكالسيوم