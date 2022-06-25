ما لا تعلمه عن بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على العديد من العناصر الغذائية المعززة للصحة، وغالبًا ما تُزرع بشكل عضوي دون تعديلات وراثية، وهي خالية من الغلوتين، ومن بين فوائد بذور الشيا نذكر ما يلي
- يحتوي على أحماض دهنية أساسية
- يحتوي على كميات جيدة من أوميغا 3
- يحتوي على الكالسيوم 5 مرات أكثر من الحليب
- كميات كبيرة من الألياف
- يحتوي على فيتامينات B2 و B1 و B3
- يحتوي على الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تزيد الكالسيوم المتأين في الأنسجة
- نسبة عالية من البروتين (تحتوي أونصة واحدة على 4.7 جرام)
أعراض نقص الأحماض الدهنية الأساسية
- تعصب
- يؤثر على نسبة السكر في الدم
- قد تزداد الهبات الساخنة بعد انقطاع الطمث
- تأثير على بشرتك، مما يجعلها خشنة وتظهر آثار قشور
- تؤثر على قوة الظفر
- سبب التشنجات العضلية
- زيادة الآثار الضارة لحروق الشمس
- تحفيز فيروس الهربس
- قصور الغدة الدرقية