ما معنى الاجهاض كانت الشريعة الإسلامية تهدف إلى الحفاظ على خمسة مواضيع هِيْ الدين والروح والعقل والشرف والمال، وكان الاهتمام بالنفس البشرية كبيرًا، حيث أن القوانين التي تحكَمْ الحياة تتطلب الحفاظ على الإنسان وحمايته. سن أحكام متعددة تهدف إلى الحفاظ على حق الإنسان فِيْ الحياة، ومن خلال ذلك سنتعرف على معنى الإجهاض وقراره فِيْ الإسلام.

ما معنى الاجهاض

الإجهاض على اللسان هُو مصدر الفعل المجهض ويعني إنهاء الحمل وفقدان الجنين قبل اكتمال نموه مع العلم أن معظم حالات الإجهاض تحدث أثناء فترة الحمل الأولى أي قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل، و وتجدر الإشارة إلى أن فرصة الإجهاض تنخفض إلى 1-2٪ خلال الثلث الثاني من الحمل، أي بين الأسبوع الثاني عشر والرابع والعشرين، ويعرف الإجهاض فِيْ فترة الحمل هذه بالإجهاض المتأخر.

ما هُو قرار الاجهاض

أوضحت عدة مصادر قرار الإجهاض بموجب الشريعة الإسلامية، مثل

القول الأول جاءت البيانات الشرعية لتأكيد ضرورة الحفاظ على الجنين وعدم إسقاطه فِيْ أي مرحَلْة من مراحَلْ الحمل المبكرة أو المتأخرة. قال الله تعالى (وإن امتلكها يحارب على الأرض لإفسادها وإتلاف المزروعة والنسل، ولا يحب الله إجهاض الجنين قبل إجهاض الجنين. فِيْ هذا.) قال الله تعالى (ولا تقتلوا الروح التي حرم الله إلا بالحق)، وهنا يحرم إنهاء الحمل بعد استنشاق روحه.

القول الثاني جماعة من العلماء اعتقدوا أن الروح يتنشق فِيْ الجنين بعد أربعة أشهر من بداية الحمل، لكن رأيهم اختلف عن من قال الروح تتنشق بعد أربعين يوماً من أول الحمل، وذلك. يتجاوز اليوم الخامس والأربعين من مرحَلْة التعلق بالرحم، ويؤيد رأيهم ما وصل إليه علم الأجنة فِيْ الطب الحديث.

القول الثالث أكدت جماعة من المحامين أن الإجهاض حرام بعد استنشاق الروح. يروي ابن الجزري رحمه الله بقوله بالإجماع.

أسباب الإجهاض

هناك أسباب عديدة للإجهاض، مثل

وجود اضطرابات الجنين والتشوهات الجينية قد يكون سبب الإجهاض ظهُور اضطرابات وراثية من الكروموسومات فِيْ الحيوانات المنوية للأب أو فِيْ بويضة الأم.

مشاكل المشيمة ترتبط المشيمة بأعلى جدار الرحم وتتمثل وظيفتها فِيْ نقل الدم من الأم إلى الجنين لتزويده بالأكسجين والجلوكوز والعناصر الغذائية الأخرى وقد تحدث بعض المشاكل التي تؤدي إلى الإجهاض.

قصور عنق الرحم يمكن أن يؤدي قصور عنق الرحم أو قصور عنق الرحم إلى الإجهاض فِيْ المرحَلْة الثانية من الحمل.

الإصابة بحالات صحية مزمنة مثل سكري الحمل والسمنة ومشاكل هرمونية أو متلازمة تكيس المبايض.

وجود مشاكل فِيْ الرحم حيث تزداد فرصة الإجهاض إذا كانت هناك مشاكل فِيْ الرحم مثل الرحم ثنائي الشرف على شكل قلب والرحم وحيد القرن حيث لا يزيد حجم الرحم فِيْ هذه الحالة عن نصف الحجم الطبيعي للرحم المسدود والرحم المقوس.

مخاطر ومضاعفات الإجهاض

يعتبر الإجهاض آمنًا وله مخاطر طبية منخفضة، خاصة إذا كان فِيْ الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. ومع ذلك، يمكن أن تحدث مضاعفات بعد الإجهاض، مثل

إصابة أو إصابة الرحم، خاصة إذا كان عمر الحمل متقدمًا.

يمكن أن تحدث العدوى أثناء الإجهاض، لذلك من المهم إعطاء المضادات الحيوية.

قد يحدث نزيف حاد يتطلب نقل دم، ولكنه نادر الحدوث.

يمكن أن يحدث إجهاض غير مكتمل وهنا تكَمْن أهمية المتابعة بعد الإجهاض.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا، ما معنى الإجهاض، حيث نلقي الضوء على معنى الإجهاض، وقراره فِيْ الإسلام، وأسباب حدوثه، ومضاعفاته.