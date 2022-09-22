ما معنى التعبئة الجزئية العسكرية للجيش،أثار قرار الرئيس الروسي بوتين الجدال بصوره واسعة في أوكرانيا بعد قراره خلال الفترة الأخيرة عن التعبئة العسكرية الجزئية للجيش الروسي، وأخذت رتب على هذا القرار استنكارا ملحوظا من قبل الدول الغربية وتؤدي التعبئة من الأمور الهامة للجيش كونها تحافظ على قوة الجيش الروسي وهذا ما شكل غضبا أوكرانيا كبيرا خلال الأوقات الماضية.

إعلان التعبئة الجزئية بروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول التعبئة الجزئية في الحرب الروسية ضد أوكرانيا آلاف القوات الإضافية للقتال ضد أوكرانيا وهذا ما أدى إلى استنكار الغرب بشده، معنى التعبئة الجزئية العسكرية جاءت بعد أن أقر الرئيس الروسي قد تشكيل التعبئة منذ يوم الأربعاء 21 من شهر سبتمبر لعام 2022 وجاء هذا القرار بهدف الدفاع عن الأراضي الروسية وحمايتها ووضعها بوت أنه يسعى إلى تحرير منطقه دونباس.

ما معنى التعبئة العسكرية

قبل الحديث عن معنى التعبئة الجزئية العسكرية يجب معرفة أن التعبئة الجزئية للجيش تختلف عن التعبئة العامة في صفوف الجيش به تستمر لمده سنتان أو ما يعرف ب 24 شهرا ويرجع السبب حول التابعة العسكرية الذي قرار رئيس الدولة وهو الذي يأمر بحشد والسداد القوات المسلحة الاحتياطية خلال عامين لكي يهاجم التهديدات الخارجية المتعلقة بالأمن والوطن وتنتهي خلال عامين في حال زوال التي تعرضت لها الدولة.

الفرق بين التعبئة الجزئية والتعبئة العامة

التعبئة الجزئية والتعبئة العامة هما مصطلحان يدللان على معنى محدد فالتعبئة الجزئية تستمر لمدة زمنية بحيث لا تزيد عن عامين ويتم الإعلان عنها بسبب تهديدات خارجية للدولة ويقوم رئيس الدولة بالإعلان عنها من خلال حشد وتجهيز الجيش وهذه هو معنى التعبئة الجزئية العسكرية

والتعبئة العامة هي مرتبطة بمدة زمنية معينة وتستمر بزوال الحرب والتهديد على الدولة وكذلك يتم الانتهاء منها في حال حققه أهدافها ويتم إصدارها من قبل رئيس الدولة في حالة الحرب وتقوم الدولة بتوفير متطلبات الحرب الضرورية.

عوامل التعبئة العسكرية

تبنى التعبئة العسكرية على عدة عوامل ويشترك في تلك العوامل بأنها عوامل مادية وعوامل بشرية، العوامل البشرية أو ما تسمى بالموارد البشرية ترتكز على الرعاية والتجهيزات والأماكن المعينة وتشمل العسكريين المتطوعين وقرعه السن وكوادر الاحتياطيين وهي تركز على معنى التعبئة الجزيئة، والموارد المادية تشمل الأهمية الكبيرة بالعناصر الموارد البشرية وتركز على الجيش.

قرر رئيس روسيا إعلان التعبئة العسكرية الجزئية وهو قرار صدر عن رئيس روسيا وقام بتحشيش الجيش وحفظ همته بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.