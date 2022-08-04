ما معنى تكييف المناهج، تقوم وزارة التعليم العالي بعمل بعض التطويرات المستمرة في المناهج، وعمل بعض التعديلات على بعض أساليب وطرق التدريس واستخدام التعلم النشط، وذلك من أجل رفع كفاءة التعليم في المدارس ورفع العملية التعليمية، حيث تطرقت الكثير من الدول الفترة الاخيرة الى استخدام اسلوب تكييف المناهج، والتي تعالج كافة المشاكل الخاصة بالتعليم، وتجعل العملية التعليمية أكثر متعة واثارة لطلاب، وتعمل على توصيل المعلومة بشكل صحيح ومباشر.

ما معنى تكييف المناهج

تقوم وزراة التربية والتعليم بوضع كافة الإجراءات والقوانين والأهداف التعليمية، وذلك للاستفادة منها على المدى القريب والبعيد، كما وتقوم الكثير من وزارات التربية والتعليم باعتماد تكييف المناهج، وهو مصطلح قائم على التعديلات التي تطرأ على بعض المناهج التعليمية، من أجل تحسينها وتطويرها إلى الأفضل، وتعتبر احدى إحدى الاستراتيجيات التي قامت بيداغوجيا بتطويرها، وأعلنت وزارة التعليم العراقية الغاء نظام تكييف المناهج، وذلك من أجل الاستعداد للعام الدراسي القادم.

أنواع تكييف المناهج

تقوم عملية التعليمية التعلمية على إجراء العديد من التعديلات والتحسينات القائمة على العملية التعليمية وذلك من أجل جعلها ملائمة مع البيئة المحيطة، ومناسبة لمستجدات العصر، والتكنولوجيا الحديثة، واستخدام استراتيجية تكييف المناهج ، وهناك بعض الأنواع تكييف المناهج:

تعديلات الوصول: وذلك من خلال استخدام وسائل التنقل والاتصال

تكييف عناصر المنهج: ويعتبر أبرز أنواع أشكال تكييف المناهج، وهو اجراء بعض التعديلات والتغييرات على المنهج التعليمي القائم.

عناصر تكييف المنهاج

تعتمد استراتيجية تكييف المنهاج على بعض العناصر، وذلك من أجل الوصول الى الهدف المراد تحقيقة ومن أبرز عناصر تكييف المنهاج:

التشخيص:وهو تشخيص كل ما يتعلق بظروف المؤسسة

التصميم: وضع الخطط والوثائق الازمة

التنفيذ: ينم استخدا الوحدات التعليم المبرمجة

التقييم الثابت: القيام بتقييم كافة الطلاب

يعتبر معنى تكييف المناهج اسلوب يتم اعتمادة من قبل وزارة التربية والتعليم، وخاصة في المملكة العربية السعودية، والهدف منه التطرق الى بعض التعديلات اللازمة في المناهج والعمل على تطويرها وفق بعض الشروط اللازمة، وجعلها مواكبة للعصر، واستخدام نظام التكنلوجيا الحديثة.