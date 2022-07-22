ما معنى رسالة الدفعة مرفوضة فِيْ حساب المواطن لهذا الشهر 1443.. خدمة المستفِيْدين توضح

ردت خدمة المستفِيْد على استفسار مهم حول “معنى رسالة الدفع المرفوضة” فِيْ حساب المواطن لهذا الشهر، حيث يعد برنامج حساب المواطن أحد برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السَعُودِيْة لذوي الدخل المتوسط ​​والمنخفض. والأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم مالي، مع العلم أن حساب المواطن يتم صرفه فِيْ اليوم العاشر من كل شهر، يمكن أيضًا تقديم اعتراض على حساب المواطن. فِيْما يلي طريقة الاعتراض على حساب المواطن وبعض التفاصيل الأخرى أدناه.

ما معنى رسالة الدفع المرفوضة على حساب المواطن لهذا الشهر

أوضحت خدمة المستفِيْد “لم يتم دراسة معنى الاستحقاق” والآن توضح معنى تلك الرسالة حول المدفوعات التي دفعها البرنامج مقابل السداد، لكنها لم تودع فِيْ الحساب البنكي للمستفِيْد، وأشارت إلى أن السبب كان مستحقًا. مشكلة فِيْ رقم الحساب المصرفِيْ الدولي (IBAN) أو الحساب المصرفِيْ للمستفِيْد تجعل عملية الإيداع صعبة، وأعلن البرنامج أنه أتاح الاعتراض على مبلغ الدعم باتباع الخطوات التالية.

كيفِيْة الاعتراض على حساب المواطن

يتم الاعتراض على حساب المواطن من خلال اتخاذ بضع خطوات، بما فِيْ ذلك تقديم طلب لة نتائج الأهلية من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن. يستغرق هذا فترة زمنية لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ إصدار النتيجة. فِيْما يلي باقي خطوات الاعتراض على النحو التالي

الدخول إلى الواجهة الإلكترونية لحساب المواطن.

انقر فوق الزر إدارة الحسابات.

الوصول للحساب.

انقر على تاريخ انتهاء الصلاحية.

ستظهر قائمة تحتوي على جريدة الساعة.

فِيْ حالة عدم الأهلية، يتم توضيح أسباب الرفض بالتفصيل.

انقر فوق خيار (إزالة الاعتراض) بجوار أسباب عدم القبول.

إضافة كافة المعلومات والبيانات المطلوبة ضمن طلب الاعتراض.

انقر فوق زر الإرسال.

يجب تقديم طلب الاعتراض من خلال حساب المواطن خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الاستحقاق، وفِيْ حال تجاوز هذه المدة لن يتم استلام طلب الاعتراض.

خطوات التسجيل للحصول على حساب مواطن

يمكن للأشخاص المستوفِيْن لشُروطْ حساب المواطن التسجيل فِيْه إلكترونيًا، ويتم التسجيل وفقًا لمجموعة من الخطوات، على النحو التالي

أدخل الموقع الرسمي احسب مواطن.

انقر فوق رمز السجل الجديد.

إضافة المعلومات وبيانات التسجيل المطلوبة لحساب المواطن بما فِيْ ذلك ما يلي تاريخ الميلاد بالهجري. رقم الهاتف الجوال. قم بتأكيد رقم الهاتف. أضف رمز التحقق المرئي.

قبول جميع الشُروطْ والأحكام.

يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات والمعلومات المدخلة.

إذا تم التحقق من صحة البيانات المدخلة، سيرسل النظام رسالة نصية إلى الهاتف المحمول بكلمة المرور المؤقتة.

ستظهر رسالة تؤكد نجاح التسجيل.

شُروطْ الحصول على الأهلية فِيْ حساب المواطن

لكي يحق للفرد الحصول على حساب مواطن، يجب استيفاء بعض الشُروطْ، ومن أبرزها ما يلي