ما معنى فرنشايز ، لقد تسائل الكثير من الأشخاص حول التعرف على المعنى الذي يطلق فرنشايز ، حيث أنه انتشر بين الكثير من الأشخاص الذين يتواجد الاتفاقيات فيما بينهم ، مما دفع البعض بالتسائلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، كون أن يوجد العديد من الاتفاقيات البتي عرفت بشهرتها دوليًا في جميع مناطق العالم أيضًا ، ولهذا السبب يحاول الكثيرون معرفة المعنى الضمني لمعنى إخحدى هذه الاتفاقيات فرنشايز الكلمة الجديدة ، تابعوا معنا للتعرف على المزيد من المعلومات .

ماذا يعني الامتياز

وهي من الكلمات غير العربية التي تعني حق الامتياز، ويستخدم هذا المصطلح على نطاق واسع في العلاقات التجارية. هو عقد بين طرفين يتميزان باستقلالهما الاقتصادي والقانوني، حيث يمنح أحدهما هذا الحق للطرف الثاني من أجل منحه الحق في استخدام ملكيته الفكرية أو الصناعية، أو من أجل بيع سلعة أو توزيع المنتجات التي يمتلكها، ويتم ذلك تحت إشراف مانح الامتياز وفي المنطقة الجغرافية التي يحددها.

تاريخ نظام الامتياز

ظهر هذا النظام لأول مرة في العصور الوسطى في أوروبا من أجل تحديد حقوق الملك والامتيازات التي يمنحها عند فتح الأسواق، وظهر في الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة في عام ألف وثمانمائة و واحد وسبعون بعد الميلاد، عندما بدأت تجارة ماكينات الخياطة المسماة سنجر، ثم انتشر استخدامها حتى أصبح هذا النظام من أكثر الأنظمة شيوعًا والأكثر استخدامًا في عصرنا وفي مختلف المجالات.

نسبة الامتياز

تتراوح نسبة الامتياز بين 5٪ و 15٪، ويحدد مانح الامتياز هذه النسبة، وعندما تزداد نسبة الربح تزداد النسبة معها. كما أن النسبة تزداد كلما كانت العلامة التجارية أكثر شهرة، وينطبق الشيء نفسه عندما تنخفض نسبة الأرباح أو تنخفض سمعة العلامة التجارية. العقارات التجارية تتناقص في نسبة الامتياز.

مزايا نظام الامتياز التجاري

هناك العديد من المزايا التي يتم الحصول عليها عند استخدام هذا النظام، من أهمها

إمكانية الوصول إلى الدعم الوطني والمستمر، لما تتمتع به من سمعة كبيرة معترف بها عالمياً.

يعتبر تمويل مشروع قائم على حق الامتياز أقل تكلفة من مشروع قائم بمفرده.

لا يحتاج مانح الامتياز إلى خبرة كبيرة في هذا المجال، ولكنه يخضع فقط للتدريب من قبل مانح الامتياز.

معدل ربح المشروع بناءً على هذا النظام أكبر من معدل ربح باقي المشاريع.

عيوب نظام الامتياز التجاري

بالرغم من المزايا التي يحصل عليها مستخدمو هذا النظام إلا أن له عيوب عديدة من أهمها

لدخول هذا النظام، يجب الحصول على اتفاق رسمي بين الطرفين وضمن شروط صارمة.

يجب أن يكون صاحب الامتياز ملزمًا في المكان الذي سيعمل فيه ؛ كما أنه يقيد المنتجات التي يجب أن يستخدمها.

يجب أن يتقاسم الشخص أرباحه مع صاحب الامتياز بشكل مستمر.

هذا النظام لا يحتوي على الإبداع بسبب تقييد الشخص في طريقة إدارة العمل.

ليس من الضروري لأصحاب الامتياز تجديد الاتفاقية بعد انتهاء مدتها.

ما معنى فرنشايز ، شرحنا لكم من خلال السطور اعلاه حول معرفة المعنى الذي يطلق على احدى الاتفاقيات المعرفة في جميع أنحاء العالم وهي اتفاقية فرنشايز ، وتعرفنا على تاريخ هذا النظام فرنشايز وما هي النسبة المحددة في الاتفاقية وكيف يتم تحديدها .