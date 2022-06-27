ما موقف العقار من الضريبة حال توزيع التركة

أكدت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، أن العقار معفي من ضريبة المعاملات العقارية، في حالة توزيع الميراث على الورثة، ووجوب إرفاقه (قرار تقسيم التركات الموثق).

الموقف في حالة البيع

وقالت الهيئة، ردا على استفسارات عنها عبر حسابها على تويتر، الاثنين، إنه في حالة البيع، سيتم فرض ضريبة على المعاملات العقارية بنسبة (5٪) على إجمالي قيمة البيع. ملكية نطاقك أو التخلص منه، مهما كانت حالته أو سعته أو استخدامه وقت البيع، ما لم يكن معفيًا من الضرائب.

مبادرة الغاء الغرامات

وفي سياق آخر قالت الهيئة إن مبادرة إلغاء الغرامات تنطبق على كافة أنواع الضرائب (ضريبة الدخل – الاستقطاع عند المصدر – ضريبة القيمة المضافة – ضريبة انتقائية – غرامات المعاملات العقارية).