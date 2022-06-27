ما نوع الشامبو المناسب للشعر الناعم – شعرك ناعم أو ناعم أو مجعد، هناك منتجات مختلفة تناسب كل نوع من أنواع الشعر. في هذه المقالة، ركزنا على الشعر الناعم وكيفية العناية به.

نوع الشامبو للشعر الناعم

للحفاظ على شعر جميل، يجب استخدام الشامبو المناسب لنوع شعرك لأنه ضروري.

Si vous avez les cheveux fins, il est préférable d’utiliser un shampooing qui augmente le volume de vos cheveux, afin de créer du mouvement.Il doit également contenir des ingrédients volumateurs efficaces, qui favorisent la croissance de vos cheveux.Le résultat final sera اقوى. وشعر أكثر كثافة.

الاستخدام ضعي الشامبو على الشعر الناعم ودلكي فروة الرأس والأطراف، ولمزيد من الفعالية، اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه.

تجنب انقسام الأطراف

إذا كان شعرك تالفًا، فاختر العلاج المصمم خصيصًا للشعر الناعم الذي ينطبق فقط على الأطراف للحفاظ على لمعان وصحة شعرك.

تعتبر الواقيات الحرارية أيضًا مثالية لأنها ترطب أطراف الشعر وتحميها من حرارة مكواة تجعيد الشعر. بالنسبة للأشخاص ذوي الشعر الرقيق والدهني، افركي الشامبو جيدًا حتى لا يتم دهن الشعر بسرعة كبيرة وتجنب تأثير “الرابلابلا” الناتج عن الزهم الزائد.

عناية لطيفة بالشعر

للحصول على قناع طبيعي مصنوع منزليًا وخاصة للشعر الناعم، إليك وصفة تقوي وترطب وتقوي هذا النوع من الشعر.

اخلطي نصف زبادي طبيعي وصفار بيضة و 3 قطرات من الزيت العطري. ضعي المنتج على شعر مبلل ولفيه بمنشفة دافئة. اتركي القناع لمدة 20 دقيقة قبل شطفه وستلاحظين الفرق.

ما نوع الشامبو المناسب للشعر الناعم

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