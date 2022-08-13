ما هقيت ان البراقع يفتنني كلمات ، قد يتسائل العديد منا حول التعرف على الأغاني العديدة و العديد من الأعمال الفنية المختلفة التي حظيت باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي ، والتي نسمعها من قبل الأشخاص من حولنا ومن تلك الأغاني التي نتسائل عنها ما هقيت ان البراقع يفتنني كلمات للفنان محمد عبده ، ويعتبر أشهر الشخصيات التي حققت النجاح والشهرة في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا

لم أدرك أن الحجاب يسحرني يا محمد عبده

الفنان والمغني الشهير محمد بن عبده بن عثمان الدحل العسيري، هو مؤلف وملحن أغنية البركة. يعتبر من أشهر الشخصيات التي ظهرت في الوسط الفني في المملكة العربية السعودية. يشار إلى أن الفنان ولد ونشأ في مدينة الدرب بجازان السعودية في 12 يونيو 1949 م، ومن هنا نستنتج أنه يبلغ من العمر 73 عامًا حتى الآن، ويذكر أن مسيرته الفنية بدأت منذ عام 1961 م. ومازال مستمرا حتى الآن، ويسمى كلا من “فنان العرب عراب طرب”.

لم أدرك أن الحجاب يسحرني بالكلمات

كلمات أغنية “ما حقت أن البركة فصينة” جاءت من كلمات خالد الفيصل، ومن الألحان والأداء الصوتي للفنان السعودي محمد عبده، وفيما يلي كلمات الأغنية. الأغنية كالتالي

سماع اغنية ما حقت البراقى تبهرنى.

حظيت أغاني الفنان محمد عبده بأهمية كبيرة على المستوى المحلي، ومن أبرز أعماله أغنية البراق التي جاءت تحت عنوان “ما حقت” وهي من أبرز وأشهر الأعمال. من الفن الذي قدمه، والذي يرغب عدد كبير من الناس في الاستماع إليه، من خلال الأيقونة التالية

Mp3 تحميل

عُرضت أغنية الفنانة على منصة اليوتيوب، واستطاعت تحقيق عدد كبير من المشاهدات، وتم تداولها من قبل مختلف الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استطاعت الفنانة تقديمها بأداء احترافي ومميز للغاية، وليس لذكر جودة الصوت العالية والمميزة التي يتمتع بها، يستطيع مختلف الأفراد تنزيل الأغنية “” مباشرة، ومن خلال الرابط ينتقل الزائر إلى صفحة التنزيل بصيغة mp3 وبجودة عالية.

أبرز أعمال الفنان محمد عبده

منذ بداية مشوار الفنان الفني محمد عبده حتى الآن، استطاع أن يقدم مجموعة كبيرة وكبيرة من الأعمال الفنية، والتي من خلالها نال شهرة وحظي بإشادة الجمهور، ونرفق لكم أبرز ما يلي يعمل كالتالي

ألبوم أعلن الحب صدر عام 2013.

ألبوم Lamp Ashes صدر عام 2017.

ألبوم أغاني محمد عبده وألبوم عمري نهر صدر عام 2022.

ألبوم Le Fate صدر عام 2007.

ألبومات (على البعل – كسوة – ما في حاجة) صدرت عام 2008.

ألبومات (جلة الوفاء – وحدك) صدرت عام 2009.

ألبوم شديات صدر عام 2011.

ألبوم أرض المسافة صدر عام 1989.

الحاجة لألبومها صدر عام 1990.

الألبوم الشعبي صدر عام 1991.

ألبوم Like the Wind صدر عام 2001.

صدر ألبومه الأكثر شهرة، الأماكن، في عام 2005.

ما هقيت ان البراقع يفتنني كلمات ، والتي ترجع الى الفنان محمد عبده صاحب الأداء المتميز والمهني ، والتي نالت استحسان الجمهور بشكل كبير على التواصل الاجتماعي كنتيجة للنجاح الكبير الذي استمتعت به ، وتعرفنا على أبرز الأعمال الفنية التي قدمها الفنان خلال مسيرته الفنية.