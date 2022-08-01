ما هو أكبر مطعم برجر في العالم جده ، قد أثار تسائلات العديد من الأشخاص ممن يعجبون بوجبة البرجر حول المطعم الاكبر حول العالم في صناعة تلك الوجبة ، وما هو أكبر مطعم برجر في العالم جدة ، وما هي السمات التيي تميز ذلك المطعم عن غيره من المطاعم في تقديم البرغر داخل وخارج المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ما هو أكبر مطعم في العالم

يعد مطعم Jumbo Kingdom في هونج كونج بالصين أكبر مطعم في العالم من حيث المساحة بشكل عام بغض النظر عن جودة الطعام الذي يقدمه، حيث تم تصميمه بشكل مميز ليكون أفضل وأكبر مطعم عائم يهدف إلى جذب العديد من الشخصيات المعروفة حول العالم. العالم، واكتسب شهرة واسعة، ونجاح كبير قبل أن يتأثر بالظروف الاقتصادية القاسية التي واجهها العالم بسبب فيروس كورونا، بينما أكبر مطعم في العالم متخصص في البيتزا من حيث عدد الفروع هو بيتزا هت، وسلسلة دومينوز بيتزا الشهيرة هي الأكبر من حيث عدد الفروع. الإيرادات.

أكبر مطعم برجر في العالم هو جدة

يحمل مطعم I’m Hungry شهادة غينيس كأكبر مطعم برجر في العالم. تقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها حوالي ٢٨٦٠ مترًا مربعًا، أي ما يقرب من (٣٠٧٨٤ قدمًا مربعًا و ١١٣ بوصة مربعة)، وإلى جانب مساحتها الضخمة فهي مصنفة كواحد. من أفضل مطاعم الوجبات السريعة على المستويين المحلي والدولي نظرًا لجودة المنتجات التي يقدمها. جميع منتجاتها محضرة من لحم البقر الحلال.

إنني جائع أنا جوعان

نشأت البدايات الأولى لمطعم IM Hungarian من رغبة أب سعودي في تقديم وجبات سريعة وصحية ومضمونة لأطفاله، حيث دفعه حب أطفاله للبرغر إلى افتتاح هذا المشروع. متميز في نفس الوقت، ومجهز بأمان تام بعيداً عن المواد الحافظة والزيوت المهدرجة، وافتتح أول فرع له في 6 يونيو 2016.

جوائز مطعم أنا جائع السعودي

حاز المطعم على العديد من الجوائز والألقاب التي كانت تتويجًا لإنجازاته العظيمة، وفيما يلي أبرز الجوائز التي حصل عليها

حصل مطعم IM Hungarian على شهادة جودة Boecker لمدة عامين متتاليين، بسبب حرص فريق العمل الدائم على الحفاظ على بيئة صحية وسليمة.

حاصل على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001 في بيع الوجبات السريعة الصحية المصنوعة من أجود أنواع اللحوم الطازجة.

حصل المطعم على “درع الإنجاز الإسلامي” من جمعية مراكز الأحياء بجدة، تحت إشراف صاحب السمو الأمير مشعل بن ماجد أمير جدة، تقديراً لرعاية مؤسسة IM الهنغارية لبناء حي الأمير فواز النموذجي. مركز.

أنا جائع أكبر مطعم برجر في العالم

تمتد سلسلة مطاعم أنا جائع في نطاق واسع داخل مدينة جدة، وفيما يلي نعرض عناوين الفروع المختلفة حتى يتمكن العملاء من الوصول بسهولة إلى أقرب فرع

فرع العنوان الفرع الرئيسي بجدة حي الأمير فواز جدة (الحمدانية) شارع عمرو بن ابي وقاص جدة (حراء) البوادي شارع حراء جدة (هيفاء مول) هيفاء مول، بوابة رقم 5 جدة (وزاري) حي الوزيرية جدة (الياسمين مول) حي المنار شارع الاجواد الياسمين مول جدة (الحرمين) شارع حراء جدة (مول العرب) النزهة طريق المدينة جدة (العزيز مول) منطقة الفيصلية شارع الأمير ماجد جدة (النسيم) شارع المولد عبدالله حي النسيم جدة (السامر) حي السامر امام محل بسبوستي احلى جدة (الصاري) منطقة الروضة جدة (التحلية) شارع الأمير محمد بن عبد العزيز الفيصلية جدة (السلام مول) السلام مول الدور الثالث

طرق الاتصال أنا جائع

يقدم مطعم IM Hungary العديد من طرق الاتصال حتى يتمكن العملاء من إرسال طلباتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم، وفيما يلي نناقش أبرز طرق الاتصال المتاحة

رقم خدمة العملاء الموحد 920004187.

البريد الإلكتروني [email protected]

يمكنك تصفح الموقع الرسمي ““.

لزيارة الحساب الرسمي على الفيس بوك ““.

لمتابعة الحساب الرسمي على انستجرام.

يمكن الوصول إلى حساب المطعم الرسمي على Twitter ““.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف ما هو أكبر مطعم برجر في العالم جده ، و طرق الاتصال أنا جائع ، أنا جائع أكبر مطعم برجر في العالم ، و جوائز مطعم أنا جائع السعودي .