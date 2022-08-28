ما هو اسرع هدف في الدوري الانجليزي 2022 ، ذاع أمر خلال الفترة الأخيرة عبر صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي بالبحث حول صاحب اسرع هدف في الدوري الانجليزي ، كون أن هنالك تنازع على الأهداف الأسرع تسجيل ويرجع ذلك الى وجود بعض الأسباب ، مما أفصح الاتحاد الإحصائي لكرة القدم أنه ليس هنالك نظام يعمل على تحديد التوقيت الخاص بالأهداف ، وبالتالي دائماً سيحدث الخلافات حول السجلات الخاصة بالأهداف الأسرع ، تابعوا معنا .

ما هو أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022

أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي سجله في 7.69 ثانية عن طريق شين لونج في مباراة ساوثهامبتون ضد واتفورد في موسم 2022-2022، حيث بدأ واتفورد المباراة على طريق فيكاريدج، وتخلص لونج من مدافع هورنتس كريج كاثكارت قبل تسديد الكرة. الماضي بن فوستر مع تبقي ثماني ثوان، حطم هدف لونج في مرمى واتفورد الرقم القياسي السابق البالغ 9.82 ثانية الذي سجله ليدلي كينج عندما سجل لتوتنهام ضد برادفورد سيتي في موسم 2000-01.

أسرع 10 أهداف في الدوري الإنجليزي

هناك العديد من الأرقام القياسية لأسرع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، والجدول يوضح قائمة أسرع عشرة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي

تصنيف الوقت لاعب المباراة 1 7.69 ثانية شين لونغ واتفورد – ساوثامبتون (2022-19) 2 9.82 ثانية ليدلي كينج برادفورد سيتي – توتنهام (2000-01) 3 10.52 ثانية آلان شيرر نيوكاسل يونايتد – مانشستر سيتي (2002-2003) 4 10.54 ثانية كريستيان إريكسن توتنهام – مانشستر يونايتد (2017-18) 5 11.90 ثانية مارك فيدوكا ليدز يونايتد – تشارلتون (2000-01) 6 12.16 ثانية دوايت يورك كوفنتري – أستون فيلا (1995-96) 7 12.94 ثانية كريس ساتون إيفرتون – بلاكبيرن (1994-95) 8 13.48 ثانية كيفين نولان بولتون – بلاكبيرن (2003-04) 9 13.52 ثانية جيمس بيتي تشيلسي – ساوثامبتون (2004-05). 10 13.64 ثانية أسمير بيجوفيتش ستوك سيتي – ساوثامبتون (2013-14)

هل هدف نيوكاسل ضد ليفربول الأسرع في الدوري الإنجليزي

لا، هدف نيوكاسل في مرمى ليفربول ليس الأسرع في الدوري الإنجليزي، حيث سجل لاعب نيوكاسل “جيل” هدفاً في مرمى ضيفه ليفربول في الثانية 25 من المباراة، لذا فهو ليس ضمن قائمة أسرع الأهداف في الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي الممتاز (حيث لا تتجاوز جميع الأرقام 14 ثانية)، يعتبر أسرع هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022 فقط، حيث لم يتم تسجيل أسرع من هدف نيوكاسل خلال جميع مباريات موسم الدوري الإنجليزي في 2022-20.

هل هناك لاعب حطم الرقم القياسي لأسرع هدف في الدوري الإنجليزي

لم يستطع أي لاعب تحطيم الرقم القياسي لأسرع هدف في الدوري الإنجليزي، لكن “آلان شيرر” اقترب من تحطيم الرقم القياسي السابق لملك كينج في موسم 2002-2003، عندما سجل هدفًا لنيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في 10.52 ثانية. وبالمثل، اقترب “كريستيان إريكسن” من الموسم قبل أن يحطم لونج الرقم القياسي بتسجيله في 10.54 ثانية لتوتنهام ضد مانشستر يونايتد، وقبل كينج كان أسرع هدف سجله في الدوري الإنجليزي عن طريق دوايت يورك خلال موسم 1995-96.، عندما سجل لأستون فيلا في 12.16 ثانية ضد كوفنتري.

ما هو اسرع هدف في الدوري الانجليزي 2022 ، يعتبر الدور الانجليزي من الدوريات المميزة في لعبة كرة القدم والتي يتابعها عدد كبير من عشاق كرة القدم في العالم ، وهنالك العديد من اللاعبين المحترفين والمعروفين بالمهارة العالية والمرواغة في لعبة كرة القدم ، والهدف الاسرع في الدوري الانجليزي سجله في 7.69 ثانية عن طريق شين لونج .