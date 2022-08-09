ما هو اسم ام الامام زين العابدين ، أثار الهام العديد من الأفراد من المتابعين للامام زين العابدين حول التعرف على المعلومات التي تتعلق بحياته الشخصية ومن تلك التسائلات التي انتشرت عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول ما هو اسم ام الامام زين العابدين ، ولما كان الامام زين العابدين ستة أبناء منهم الإمام علي بن الحسين بن علي صاحب الكنية علي زين العابدين ، تابعوا معنا .

من هو الامام زين العابدين

الإمام علي زين العابدين هو الإمام علي بن الحسين بن علي الملقب بالسجاد. ولد سنة 38 هـ. توفي عن عمر يناهز 57 عاما بالضبط عام 95 هـ. والجدير بالذكر أنه ولد بالمدينة المنورة يوم الجمعة الخامس من شهر شعبان وهو رابع إمام عند الشيعة. له ألقاب كثيرة من بين جميع طوائفه، أهمها ذو الظفانات، وزين الصالحين، ومنار القنطين.

ما اسم والدة الامام زين العابدين

اسم والدة الامام زين العابدين شاه زنان بنت زجارد وقيل بشهر وهي بنت يحدددد بن شهر وعبدالله بن ابي بكر رضي الله. كن راضيا عنه – تزوجت أختها.

قصة قصيدة الفرزدق للإمام زين العابدين

وذات يوم ذهب هشام بن عبد الملك للحج قبل توليه منصبه، وأثناء تسلمه الحجر وجد نسبة كبيرة من الازدحام عليه، وعندما اقترب الإمام الحسين – رضي الله عنه – تفرق الناس من الحجر في شرف الحسين رضي الله عنه، فاعتدى بن عبد الملك فقال من هذا ماذا اعرف ابتكر الإمام زين العابدين قصيدة الفرزدق قال فيها

شجرة عائلة زين العابدين

بعد أن ناقشنا اسم والدة الإمام زين العابدين سنتعرف على شجرة عائلة الإمام علي بن زين العابدين والتي يمكن مشاهدتها من خلال الصورة التالية

وفاة الامام زين العابدين

ودفن الإمام علي زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في البقيع بجانب عمه الحسن بن علي رضي الله عنه. يذكر أن الإمام علي بن زيد العابدين توفي في الخامس والعشرين من محرم 1995 م.

وفي الختام تعرفنا على أبرز المعلومات التي تتعلق ما هو اسم ام الامام زين العابدين ، والمعلومات حول وفاة الامام زين العابدين ، بالإضافة إلى عائلته ، والشجرة قصة قصيدة الفرزدق ومكان دفنه رضي الله عنه.