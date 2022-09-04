ما هو اسم زوج بدر خلف ، تصدر محركات بحث منصات التواصل الاجتماعي اسمه بدر خلف والذي عرفة نتيجة تصريحاته المتعددة والتي يدعم خلالها المثلية الجنسية ، واختلف العديد من الشخصيات حول جنسيته فهو من المعروف بانه يحمل الجنسية الاماراتية ولكن هنالك من اكد ان اصوله الى ترجع الى السعودية ، وما أثار صدمة متابعيه تحوله من الاعلام الى عالم عرض الموضة والازياء عبر حساباته على منصات التواصل ، وما يوحي بتشجيعه للمثلية الجنسية، تابعوا معنا .

من هو بدر وراء ويكيبيديا

بدر خلف ناشط اجتماعي وصانع محتوى إماراتي الجنسية. تؤكد بعض المصادر أن أصوله سعودية، وعمل سابقًا مذيعة تلفزيونية، لكن خلف صدم جمهوره بتغيير مجال عمله من الإعلام إلى عالم تقديم محتوى الموضة والأزياء عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الاستفادة من شرفه ولقبه. بعض متابعي الكعكة رغم انقسام الشارع ضده بين من يعتبرون محتواه ترفيهيًا وكوميديًا، وآخرون يرونه مقرفًا، خاصة بعد ميله للتحول جنسيًا.

بدر خلف سيرة

أكد بدر خلف في بداية انطلاقته في عالم مواقع التواصل الاجتماعي أنه يحب الموضة والأزياء النسائية منذ طفولته، مشيرًا إلى أنه حصل على شهادة علمية وأخبار عن أساسيات تصميمات الأزياء والموضة من معاهد إيطالية.

الاسم الحقيقي بدر خلف – بالانجليزية “بدر خلف”.

الأهل غير معروف.

الاسم المستعار كعكة.

– تاريخ الميلاد ولد بدر خلف عام 1993 م.

مكان الميلاد مدينة العين – الإمارات.

الاقامة العين.

الجنسية الإمارات العربية المتحدة.

الأصل سعودي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدرجة العلمية شهادات متخصصة في عالم الموضة والأزياء.

ألما ماتر معاهد في إيطاليا.

اللغة الرسمية العربية في اللهجة الإماراتية.

المهنة صانع المحتوى.

ما اسم زوج بدر خلف

اسم زوج بدر خلف هو سعد العتيبي، بحسب ما قاله بدر خلف في مقاطع فيديو بث مباشر على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها أن سعد إماراتي، لكنه احتفظ بباقي البيانات الخاصة به. سيرة الزوج الجديد بحسب هذه التصريحات المثيرة للجدل. وفي الشارع الإماراتي، علمًا أن بدر خلف رجل متزوج منذ فترة ولديه ولدان، بحسب مصادر مقربة، ولا يعرف مصير حياته الخاصة السابقة في ظل هذه الاضطرابات. الإثارة.

سبب تقليب بدر خلف

مصادر متابعة تؤكد أن قصة تحول بدر خلف من صحفي إلى ناشط اجتماعي مهتم بعالم الموضة والأزياء هو البحث عن الشهرة. قبل بضعة أشهر، شارك متابعوه مقطع فيديو لإحدى تلك الإطلالات، مرتديًا فستانًا غير محتشم وبصدر منتفخ، واعتقد البعض أنه تحول جنسي، لكنه في الحقيقة يستخدم أشياء سينمائية تساعده في إبراز السحر والجاذبية. اعجاب مما جعله يتعرض لانتقادات قاسية ولا سيما بعد التغيير الواضح في شكله الحالي وقبل عدة سنوات. سنوات عندما كان لديه جلد أفتح وشعر قصير.

ما هو اسم زوج بدر خلف ، يعتبر من الشخصيات التي أثارت ضجة اعلامية نتيجة صدم جمهوره بدعمه للمثلية وتغيره نحو عالم الموضة والأزياء ويرجع ذلك أيضاً الى الاضطرابات في حياته الزوجية كونه متزوج ولديه إبنان ، وسردنا لكم اهم المعلومات حول سيرته ذاتية .