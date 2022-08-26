ما هو اسم مسلسل محمد رمضان الجديد 2023 ، يعتبر محمد رمضان احد ابرز الممثلين المصرين والذين حضيوا على شعبية كبيرة داخل اوسط الفني والمجتمع العربي ككل ، ويأتي ذلك نتيجة العديد من النجاحات التي حققها في الاعمال الفنية والتي قيت اهتمام واسع من قبل المتابعين والمعجبين بشخصيته الفنية ، ويأتي احد أعماله الفنية وهو قصة مسلسل الجديد العمدة ببطولة الفنان محمد رمضان ، أحد المسلسلات المصرية المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل ، تابعوا معنا .

من هو محمد رمضان من ويكيبيديا

محمد رمضان ممثل مصري في منتصف عقده الرابع، حيث ولد في الثالث والعشرين من مايو 1988 م في محافظة قنا بجمهورية مصر العربية، والتحق به بعد إتمام المرحلة الثانوية من المعهد العالي للدراما. فنون للحصول على درجة البكالوريوس، ومن أبرز وأشهر أعمال محمد رمضان مسلسل “المشوار” ومسلسل الأمير، وفيلم “إحكي يا شهرزاد”.

سيرة محمد رمضان

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالفنان محمد رمضان في النقاط التالية

الاسم الكامل محمد رمضان محمود حجازي.

الاسم بالانجليزي محمد رمضان.

تاريخ الميلاد من مواليد 23 مايو 1988 م.

العمر 34 سنة.

محل الميلاد ولد بمحافظة قنا – جمهورية مصر العربية.

الاقامة يسكن في القاهرة بمصر.

الجنسية جمهورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

بنين حنين – علي – كنز.

الأخ محمود رمضان “مدير أعمال محمد رمضان”.

الأخت إيمان رمضان “سيدة أعمال”.

الاسم التقني البرنس – الاسطورة.

الطول 1.80 متر.

الدين اعتنق الإسلام.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الزوجة نسرين عبد الفتاح.

ألما ماتر المعهد العالي للفنون المسرحية.

اللغات العربية.

اللغات الثانوية لا يوجد.

المهنة ممثل وكاتب أغاني.

ما اسم المسلسل الجديد محمد رمضان 2023

اسم مسلسل محمد رمضان الجديد هو مسلسل العمدة. ومن المنتظر أن يتم عرض هذا المسلسل خلال شهر رمضان لعام 2023، ويقوم بدور البطولة محمد رمضان برفقة مجموعة من ألمع وأشهر نجوم الوطن العربي منهم مي كساب و. تامر عبد المنعم.

قصة مسلسل رئيس البلدية محمد رمضان

لم يتم الوصول إلى قصة مسلسل العمدة بعد، ولكن وفقًا لما يتم تداوله، يتبين أن المسلسل يدور في إطار درامي بحت. قضايا مهمة واتضح أن المخرج هو محمد سامي. مما يعني أن العمل سيثير الكثير من الجدل.

حسابات محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي

حسابات الممثل محمد رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي تتمثل في النقاط التالية

الحساب الرسمي لمحمد رمضان على انستجرام “.

الحساب الرسمي لمحمد رمضان على الفيس بوك “.

الحساب الرسمي لمحمد رمضان على تويتر “.

الرواية الرسمية لمحمد رمضان على تيك توك “.

ما هو اسم مسلسل محمد رمضان الجديد 2023 ، اعلن الفنان محمد رمضان والعديد من النجوم المشاركين في المسلسل الجديد عن إطلاق عمل فني خلال شهر رمضان لعام 2023 ، حيث يعرف المسلسل الجديد بمسلسل العمدة والذي سيعرض خلال عام 2023 .