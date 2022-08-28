ما هو اصل المذيع غالب كامل ، تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة أحد أبرز الاعلامين وأهمهم من الاعلاميين القدماء والذي أثار حزن الكثير من الشارع السعودي ممن يهتمون بكرة القدم وهو المذيع غالب كامل، وأعلن عن وفاته مساء يوم 27 أغسطس 2022 ، والذي عملة في الاعلام لاكثر من عشرين عام ،ما دفع العديد من المتابعين له بالبحث عن أهم المعلومات التي تتعلق بحياته واصل المذيع غالب كامل ، تابعوا معنا .

من هو غالب كامل ويكيبيديا

غالب كامل مذيع ومذيع تلفزيوني يحمل الجنسية السعودية. ولد في مدينة سيلة الظهر بفلسطين عام 1941 م، وتوفي عن عمر يناهز 81، صباح يوم السبت 27 أغسطس 2022 م. يعتبر غالب من أقدم المذيعين والمذيعين في المملكة العربية السعودية. السعودية على القناة السعودية الأولى مع مجموعة من مؤسسي الإذاعة والتلفزيون السعودي، ومن بين أهم البرامج التي قدمها غالب كامل “أين الخطأ، من أنا، سلامات، أمسية من المنزل، لقاء مع فنانة، شاشة الميكروفون، الصفر الدولي “.

غالب السيرة الذاتية كاملة

فيما يلي نستعرض أبرز وأهم المعلومات الشخصية عن الصحفي ومقدم البرامج غالب كامل

الاسم الكامل غالب كامل داود.

الكنية غالب كامل.

الاسم المستعار صديق الراحل.

سنة الميلاد مواليد 1941 م.

محل الميلاد سيلة الظهر، مدينة جنين الفلسطينية.

الجنسية سعودي الجنسية.

تاريخ الوفاة 27 أغسطس 2022 م.

العمر عند الوفاة 81 سنة.

مكان الوفاة الرياض، المملكة العربية السعودية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

الاصول فلسطيني الأصل.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

التحصيل العلمي درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.

اللغة الأم العربية “اللهجة السعودية”.

العمل والنشاط اعلامي متقاعد ومقدم برامج.

سنوات من النشاط بدأت مسيرته الإعلامية عام 1981 حتى 2000.

ما هو اصل المذيع غالب كامل

يعود أصل المذيع غالب كامل إلى دولة فلسطين. ولد في مدينة سيلة الظهر الواقعة في مدينة جنين الفلسطينية في أربعينيات القرن الماضي، وكان يتنقل باستمرار بين الدول والمدن العربية. وأدى ذلك إلى إصابته بالتهاب رئوي حاد وحساسية في الصدر نتيجة تقلبات الطقس المختلفة. بدأ غالب نشاطه التلفزيوني بكامله في راديو جدة في المملكة العربية السعودية عام 1965 م ثم انتقل للعمل في التلفزيون السعودي، وتم إحالته على التقاعد بالمرتبة العاشرة عام 2000 م. وبرز اسمه في العديد من المناصب الإعلامية، من أهمها وكيل وزارة الإعلام ومستشار إعلامي بارز في السعودية.

سبب وفاة المذيع غالب كامل

سبب وفاة المذيع والمقدم التلفزيوني غالب كامل صراعه مع المرض الذي كان يعاني منه الصحفي غالب كامل في آخر فترات حياته، صباح يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022 م، عن عمر يناهز 81 عاما عبر رائد غالب كامل نجل الإعلامي غالب عبر حسابه المسؤول على منصة تويتر قائلا “بعيون دامعة وقلوب متواضعة راضية بحكم الله وقدره انتقل إلى رحمة الله”. الرحيم الرحيم الغالي الكريم أبي غالب كامل “. توفي والده غالب كامل بعد نقله للعلاج من الأردن إلى مستشفى المدينة العسكرية في الرياض.

المذيع على تويتر غالب كامل

يمتلك الإعلامي السعودي ومقدم البرامج غالب كامل حسابًا رسميًا على منصة تويتر، حيث يتابعه ما يقرب من 18.3 ألف متابع وينشر العديد من التغريدات على تلك المنصة بالإضافة إلى العديد من مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة به للاطمئنان على صحته، و حساب ميديا ​​غالب كامل يمكن متابعته عبر منصة تويتر مباشرة. عبر الموقع الرسمي.

ما هو اصل المذيع غالب كامل ، هو احد الصحفين والبارزين في الاعلام الرياضي وهو من أشهر الاعلامين داخل الوطن العربي ، وله العديد من الانجازات عبر محطات الاعلام وعرفة بسيرته العطرة وقوة علاقاته الاجتماعية والاعلامية ، حيث ترجع أصول غالب كامل الى الأصول الفلسطيني .