ما هو اصل شركة كارفور ، قد أثار الاهتمام لدى الكثير من الأشخاص حول التعرف على شركة كارفور ، والتي تعد من الشركات المشهور والمفضلة فسالعمل في مجال التموين والغذاء حول العالم ، تحظى الشركة على العديد من الفروع داخل الدول الأوروبية والدول العربية ، وتعتبر شركة كارفور سلسلة من المراكز التجارية الفرنسية ، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

ما هو كارفور – ويكيبيديا

كارفور هي سلسلة من المراكز التجارية الفرنسية الموجودة في أجزاء كثيرة من العالم، وهي من أكبر السلاسل التجارية في العالم من حيث الحجم، ومن حيث الدخل فهي ثاني أكبر مجموعة لمنتجات التجزئة على مستوى العالم بعد تمتلك كل من Wal-Mart و Carrefour حوالي 1500 هايبر ماركت في العالم، بالإضافة إلى العديد من المتاجر الصغيرة مثل Carrefour City و Carrefour Express و Carrefour City Cafe، يعمل Carrefour بشكل أساسي في الدول الأوروبية، بالإضافة إلى البرازيل والصين وكولومبيا و الأرجنتين.

ما هو اصل كارفور

أصل شركة كارفور فرنسي، وكلمة كارفور بمعناها الفرنسي تدل على الوصول أو الاجتماع، ومجموعة كارفور هي الأولى في أوروبا التي افتتحت سوبر ماركت كبير وهايبر ماركت، ومتجرًا بعدة أقسام، وكلها تحت سقف واحد في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو عام 1963 م في بلدة فرنسية بالقرب من باريس. الجدير بالذكر أن المجموعة تأسست عام 1959 م، وتم افتتاح أول متجر لها في ضاحية أنسي عام 1960 م.

من هو الرئيس التنفيذي لمجموعة كارفور

الرئيس التنفيذي لمجموعة كارفور هو السيد الكسندر بومبارد، رجل الأعمال الفرنسي، الذي تولى منصبه خلال العام 2011 م، وتقلد أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة كارفور، وألكسندر يبلغ من العمر خمسين عامًا. عمل مفتشًا مبتدئًا، ثم مفتشًا ماليًا، ثم مدير مشروع، ثم مستشارًا فنيًا، وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن عام 2003، والعديد من المناصب الهامة الأخرى في الدولة.

كارفور ماركت حول العالم

كارفور لديها عدد من الفروع حول العالم، والدول التي تدير فروعها هي سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، فرنسا، المغرب، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، إسبانيا. وإيطاليا والصين واليابان واليونان وماليزيا والأردن وسوريا وتونس والعراق والبحرين وباكستان وبولندا.

كارفور في الدول العربية

تعد مجموعة ماجد الفطيم في الإمارات العربية المتحدة النموذج الأول الذي يمثل محلات السوبر ماركت في الشرق الأوسط. تم تقديمه في عام 1995، بالاشتراك بين كارفور وماجد الفطيم هايبر ماركت، وحصل على امتياز استخدام اسم المجموعة الفرنسية على شبكتها في المنطقة، افتتحت محلات ماجد الفطيم هايبر ماركت 14 متجراً جديداً بين عامي 2007 و 2009، وحالياً، تمتلك شبكة كارفور 37 متجراً في الشرق الأوسط وباكستان وإيران قابلة للتوسع.

ماجد الفطيم كارفور

تم إطلاق ماجد الفطيم في عام 1995 ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك هذه الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل علامة كارفور التجارية في أكثر من ثلاثين سوقًا في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. تدير الشركة حاليًا أكثر من 320 متجرًا في 16 دولة. تلبي احتياجات حوالي 750 ألف عميل بشكل يومي، وتضم نحو 37 ألف عامل في فروعها، وتعمل الشركة على إدارة أنواع مختلفة من المتاجر.

ما هو اصل شركة كارفور ، يرجع اصل شركة كارفور الى الدولة الفرنسية ، بحيث أن الشركة تحتوي على العديد من المتاجر الفرنسية في مناطق مختلفة من العالم ، وتعد من الشركات الأكبر في العالم من حيث الحجم والدخل ، وتمتلك حوالي 1500 هايبر ماركت في العالم .