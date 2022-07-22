ما هو افضل نوع فرشاة اسنان 2022 بالأسعار ، دائماً ما يفضل الكثير من الأشخاص حول العالم بالمحافظة على صحة الأسنان لما لها من منظر جمالي تعطيها لصاحبها ، وتعطي الأبتسامة رونقاً وجمالاً ، حيث أن الاهتمام بالأسنان خطوات المهمة في العناية الشخصية، وذلك للوصول الى أسنان صحية خالية من أي سلبيات مرضية تقلبها، مع رائحة الطيبة للفم ، تابعوا معنا للتعرف على افضل نوع فرشاة اسنان 2022 بالأسعار .

فرشاة الأسنان

فرشاة الأسنان هي أداة بلاستيكية يتم تصنيعها بواسطة بعض أنواع الخيوط الملتصقة ببعضها البعض بطريقة معينة، ويتم تصنيع هذه الأداة لغرض تنظيف الأسنان باستخدام تلك الفرشاة مع بعض المنظفات الطبية مثل معجون الأسنان، والبودرة الطبية المعدة للتنظيف وتطهير الأسنان من البكتيريا.

أنواع فرشاة الأسنان

تتعدد أنواع فُرَش الأسنان التي تختلف باختلاف الآلية والتصنيع، وهذه الأنواع كالتالي

فرشاة أسنان يدوية

فرشاة الأسنان اليدوية هي فرشاة الأسنان التقليدية التي تستخدم لغسل الأسنان بطريقة نمطية، وتتكون هذه الفرشاة من رأس بلاستيكي مليء بشعيرات ذات ملمس ناعم، وهذا الرأس مدمج بمقبض بلاستيكي لسهولة الاستخدام، وهذا النوع هو النوع الأكثر شيوعًا وشعبية.

فرشاة أسنان كهربائية

فرشاة الأسنان الكهربائية هي أحدث أنواع فرشاة الأسنان، وهي أسهل في الاستخدام من الفرشاة التقليدية، لكونها تتكون من محرك كهربائي بسيط للغاية. وهذا النوع هو النوع المفضل للكثيرين.

كيفية اختيار فرشاة الأسنان

قبل شراء فرشاة أسنان، يجب التأكد أولاً من أن فرشاة الأسنان مناسبة للاستخدام، حتى تستفيد منها دون إحداث أي ضرر أو تأثير سلبي. من بين النصائح التي قد تساعد في اختيار الفرشاة المناسبة ما يلي

اختيار فرشاة بمقبض سهل الإمساك به ومريح.

اختر فرشاة ذات رأس كبير وشعيرات ناعمة.

اختر فرشاة ذات تصميم انسيابي.

أفضل سعر فرشاة أسنان 2022

من خلال النقاط التالية سنتعرف على افضل انواع فرش الاسنان لعام 2022 بالاسعار

بارودونتكس فرشاة أسنان فائقة النعومة

تعتبر فرشاة أسنان بارودونتكس من بين أفضل الأنواع المتوفرة في السوق للأسنان الحساسة. تساعد فرشاة الأسنان هذه على حماية الأسنان واللثة من العدوى، وذلك بسبب شعيراتها شديدة النعومة وطولها المزدوج، مما يمنح الأسنان تنظيفًا لطيفًا وفعالاً. يتم استخدام هذه الفرشاة مرتين يوميًا، مع ضرورة استبدالها ما بين 2-3 أشهر، ويتراوح سعر هذه الفرشاة ما بين 3-4 دولارات.

فرشاة أسنان أكوا فريش اليومية

تعتبر فرشاة أسنان أكوا فريش من الأنواع الفعالة للاستخدام اليومي، وتعتبر من أفضل الأنواع للعناية بالأسنان واللثة الحساسة، بسبب شعيراتها فائقة النعومة، ذات الأطراف المستديرة، ولها أيضًا مقبض مريح، والذي توفر طبقة حماية لأجزاء من اللثة. هذه الفرشاة متوفرة في السوق بسعر 5 دولارات.

فرشاة أسنان أردنية فردية نظيفة

تتميز فرشاة أسنان فرد كلين جوردن بشعيراتها الناعمة المصممة بطريقة انسيابية تمنح الأسنان النظافة المطلوبة مع الحفاظ على اللثة من الحساسية، لذلك فهي من أفضل الأنواع المتوفرة في السوق، وتجدر الإشارة إلى أن حجم رأس هذه الفرشاة متوسط ​​لكن المقبض كبير وهذه الفرشاة متوفرة في الأسواق بسعر 7 دولارات.

فرشاة أسنان ناعمة من سنسوداين

تعتبر فرشاة أسنان سنسوداين الناعمة من أفضل الأنواع لذوي اللثة الحساسة، حيث تتميز برأس صغير جدًا بشعيرات ناعمة ومقبض متوسط ​​ذو تصميم انزلاقي، مع أطراف ملتوية تساهم في التنظيف العميق للأسنان، وتتوفر هذه الفرشاة في السوق بسعر 6 دولارات.

فرشاة أسنان أورال بي برو إكسبرت كلينيك لاين أورال بي

تعتبر فرشاة أسنان أورال بي برو إكسبرت كلينيك لاين أورثو من أفضل أنواع الفرشاة التي يمكن استخدامها لتقويم الأسنان، وهي مصممة أيضًا بطريقة خاصة بحيث يمكن لشعيراتها إزالة البلاك وتنظيف الأسلاك، مع الأقواس المرفقة بالنسبة لأجهزة التثبيت، يتوفر هذا المنتج داخل الأسواق بسعر يتراوح بين 8-10 دولارات أمريكية.

فرشاة أسنان أورال بي فيتاليتي الكهربائية

تعتبر فرشاة الأسنان الكهربائية Oral B Vitality هي الأنسب للأسنان العادية، حيث تحتوي على رأس دائري محاط في جميع الاتجاهات بشعيرات مصممة خصيصًا للتنظيف المزدوج من خلال الاهتزازات السريعة، وهذه الفرشاة متوفرة في السوق بحوالي 45 دولارًا.

فرشاة أسنان كهربائية فيليبس سونيكير دايموند كلين سمارت

تتوفر فرشاة الأسنان الكهربائية الذكية PHILIPS SONICARE DIAMOND CLEAN بتقنية الاهتزاز الصوتي التي تجعلها أفضل فرشاة أسنان كهربائية، حيث إنها تمنح الأسنان نظافة ممتازة مع تنظيف فعال لطبقات البلاك والجير المتراكم على السطح، وهذه الفرشاة متوفرة في بسعر 60 دولارًا.

أفضل فرشاة أسنان للأطفال 2022 بالأسعار

أفضل فرشاة أسنان للأطفال هي فرشاة أسنان أورال-بي الكهربائية، والتي تتوفر في العديد من التصميمات بالعديد من الشخصيات المفضلة للأطفال، بالإضافة إلى الشعيرات الناعمة والرأس الصغير الذي يمنح الطفل أسنانًا نظيفة مع الحفاظ على اللثة من الالتهابات.

متى يكون الوقت المناسب لاستبدال فرشاة الأسنان

ينصح أطباء الأسنان بضرورة تغيير فرشاة الأسنان بشكل دوري، ويعتقد الأطباء أن الفترة الصحية لاستبدال فرشاة الأسنان التقليدية تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريبًا، لأن فرشاة الأسنان لها عمر افتراضي يُمنع تجاوزه مهما كان تماسك الشعر يبدو، والسبب في ذلك أن هذه المرة كافية لملء الفرشاة بالبكتيريا والفطريات، بينما ينصح الأطباء باستبدال فرشاة الأسنان الكهربائية بعد حوالي 3-4 أشهر.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف ما هو افضل نوع فرشاة اسنان 2022 بالأسعار ، و أفضل فرشاة أسنان للأطفال 2022 بالأسعار ، و متى يكون الوقت المناسب لاستبدال فرشاة الأسنان ، و كيفية اختيار فرشاة الأسنان .