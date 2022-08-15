ما هو الاعلام الرقمي ومجالات عمله ، نتيجة التقدم في المجال التكنولوجي حول العالم بشكل واسع ، قد قامت العديد من الجامعات بإفتتاح التخصصات العلمية والتي تتعلق بالمجالات التكنولوجية ودراسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك تخصص الاعلام الرقمي ، مما يدفع البعض قبل الخوض في العملية التعليمية التعرف على مجالات العمل بعد اتمامه لتلك التخصص ، ويعد الاعلام الرقمي هو شكل من أشكال الإعلام الحديث ، تابعوا معنا .

ما هي الوسائط الرقمية

شكل من أشكال الإعلام الحديث، ظهر مع الثورة التكنولوجية في القرن الحادي والعشرين، ويعتمد كليًا على عملية الاندماج في أسلوب الاتصال والتواصل بين المرسل والمتلقي، حيث تكون المادة أو الرسالة محور هذا الاندماج بغرض إيصال الفكرة أو إقناعها أو إدراكها، يعتبر التفاعل أحد أهم خصائص الوسائط الإلكترونية التي تتميز عن غيرها من الوسائط، ومن أكثر الأسماء شيوعًا في الإشارة إلى الوسائط الرقمية هي الوسائط الجديدة أو الوسائط التفاعلية، ولكي نكون أكثر دقة هي الوسائط الرقمية، لأنها تشير إلى الوسائط التي ظهرت على الإنترنت.

أنواع الوسائط الرقمية

هناك عدة أنواع من الوسائط الرقمية وهي كالآتي

الوسائط الرقمية المملوكة

يتم ربط الوسائط المملوكة بوسائط مختلفة من مواقع ويب مختلفة، ومواقع وسائط اجتماعية، وما إلى ذلك. يعد تحسين الوسائط المملوكة خطوة ثابتة نحو تحسين محركات البحث حيث يبحث المستخدمون عن الموضوعات المتعلقة بما تقدمه، وكلما زادت ملكية الوسائط الرقمية التي تنشئها، سيكون عملك أكثر وضوحا. وقوة علامتك التجارية، وبالتالي زيادة ترتيبك على صفحة نتائج محرك البحث. لتحقيق أقصى استفادة من الوسائط المملوكة، يجب عليك الالتزام بتقديم محتوى قيم على أساس ثابت.

الوسائط الرقمية المدفوعة

هي وسيلة إعلامية متخصصة في الترويج للإعلانات المدفوعة المختلفة، والتي تشمل إعلانات البحث المدفوعة، والإعلانات المصورة، وإعلانات Facebook، وعلى الرغم من أنها مدفوعة، إلا أنها تعرض محتواك أو علامتك التجارية على مستوى أوسع من الجمهور، ويمكن لوكالة تسويق جيدة استخدام الوسائط المدفوعة بشكل صحيح لتوجيه العملاء المناسبين لموقعك على الويب. علاوة على ذلك، يمكن لإعلانات الوسائط الرقمية المدفوعة تقديم نتائج مهمة وقابلة للقياس خلال حملتك الإعلامية وبالتالي دعم إستراتيجيتك التسويقية الشاملة.

الحصول على الوسائط الرقمية

يدور هذا النوع من الوسائط حول الإعلانات التي أنشأها المتخصص أو العميل، عند استخدام الإعلانات أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو المنشورات للتحدث عن علامتك التجارية أو عملك الخاص. تعد الوسائط الرقمية وسيلة فعالة لتنمية علامتك التجارية مع تقليل تكاليف اكتساب العملاء، ومع ذلك، سيتعين عليك مراقبتها بانتظام، لأنه على عكس الوسائط الرقمية المملوكة، لا يمكنك التحكم في ما يقال.

أهمية الوسائط الرقمية

تلعب الوسائط الرقمية بكافة أنواعها دورًا مهمًا وكبيرًا في حياة المجتمعات، وقد يكون دورها إيجابيًا أو سلبيًا حسب طريقة تقديمها. من أهم الأدوار التي تلعبها الوسائط الرقمية ما يلي

يساعد في التواصل وتبادل المعلومات بين الناس بشكل أسرع وأكثر فعالية.

يساعد في تطوير الأعمال بشكل فعال ويوفر الوقت والجهد.

يساعد في زيادة مرونة العمل وكذلك تحسين الإنتاجية بشكل كبير.

يعزز التواصل الفعال بين الناس تجاه ازدراء العمل بسبب المسافة والمدة وما إلى ذلك.

يساهم في إيصال أصوات الناس وقضاياهم المختلفة إلى جميع دول العالم.

تسهيل العملية التعليمية، واستكشاف العقبات التي قد تقف في طريق التعلم والتعليم في المستقبل.

ما هي الوسائط الرقمية

هناك عدة وسائل وأدوات للوسائط الرقمية، من بينها ما يلي

الوسائط المتعددة.

الصحف الالكترونية.

تعدد وسائل الاتصال.

المواقع الشخصية ومواقع الشركات والمؤسسات المختلفة.

الخرائط الرقمية.

الهواتف المحمولة التي أثبتت وجود أجهزة راديو رقمية.

المجموعات البريدية.

أجهزة الراديو الرقمية.

تداول الأسهم.

ما هو الاعلام الرقمي ومجالات عمله ، يعد تخصص الاعلام الرقم نوع من أشكل الاعلام الجديد للقرن الحالي ، ويتم تدريسه في العديد من الجامعات ، لمواصلة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجال الصحافة والاعلام ، وتعرفنا على الوسائط الرقمية وأنواعها ووسائلها كافة.