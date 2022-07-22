ما هو الباركيه البلاستيك وانواعه ، في الغالب ما نرى أن الباركيه يستخدم على نطاق واسع في الديكور المنزلي والديكورات المتنوعة ، فهو يضفي على الأثاث مظهرًا أكثر روعة وجاذبية ، ويتنوع في النوع والحجم والسماكة ، ويتم تصنيعه لتلبية متطلبات السوق المتزايدة بأنواع جديدة. خصائص خاصة ، وسنتعرف على الباركيه البلاستيكي وأنواعه المختلفة ، ونتحدث عن الأماكن الموصى بها لاستخدام كل نوع على حدة ، بالإضافة إلى التنويه بمميزاته وعيوبه المهمة.

ما هو الباركيه البلاستيك

الباركيه البلاستيكي عبارة عن مادة بناء مركبة مصنوعة من ورق الكرافت والراتنج والمواد اللاصقة. يتم نقع طبقات متعددة من ورق الكرافت في الراتنج، ثم يتم ضغطها معًا عند مستويات عالية من الحرارة والضغط لتشكيل ورقة واحدة، ثم مادة لاصقة أو راتينج من البلاستيك الرقائقي لإضافة ورق مزخرف أو طبقة علوية من الميلامين، وأخيراً طبقة علوية واقية من اليوريثان، أو طبقة مضادة للتآكل لتعزيز القوة والمتانة.

لماذا يتم استخدام الباركيه البلاستيك

لمظهره الواقعي، غالبًا ما يستخدم الباركيه البلاستيكي لتقليد المواد الأخرى، بما في ذلك الحجر أو البلاط أو الخشب أو المعدن. الرقائقي مصنوع من مطبوعات فوتوغرافية عالية الجودة لهذه الأنواع من المواد، وقد تحتوي على حبيبات خشبية حقيقية، وعروق حجرية، وأنماط ومواد أخرى مضافة إلى جودة التشطيب.

أنواع الباركيه البلاستيكي حسب عملية التصنيع

تختلف أنواع الباركيه البلاستيكي باختلاف عملية التصنيع، ويوجد نوعان من عملية التصنيع، وهما

شرائح الضغط المنخفض يتم نقع الورق الزخرفي المصفي بالضغط المنخفض في راتينج الميلامين، ويتم تجفيفه بشكل طبيعي ثم يتم ربطه فوق MDF أو HDF أو لوح خشب مضغوط مع غراء منشط بالحرارة للحصول على رابطة متسقة ودقيقة.

شرائح الضغط العالي صفائح زخرفية صلبة يتم لصقها بالخشب الرقائقي و MDF باستخدام مادة لاصقة ومضغوطة على البارد.

أنواع الباركيه البلاستيك على أساس الاستخدام

تتنوع أنواع الباركيه البلاستيكي باختلاف استخداماته، ويوجد نوعان من الاستخدامات لهما، وهما

شرائح الديكور تستخدم الشرائح الزخرفية بشكل أساسي لتزيين الأثاث وحمايته، ويمكن استخدامها بشكل أساسي في غرف الاجتماعات، والديكورات الداخلية للمنزل، والجدران، وما إلى ذلك لمنحها مظهرًا جذابًا.

الصفيحة الصناعية تتميز الصفيحة الصناعية بمقاومة أعلى للخدش والتآكل، وهي أكثر متانة للاستخدام في المناطق الصناعية، ويمكن استخدامها بشكل أساسي في خزائن المكاتب، والأثاث المكتبي، وما إلى ذلك.

أنواع الباركيه البلاستيكي حسب نوع السطح

تختلف أنواع الباركيه البلاستيكي حسب نوع السطح المستخدم، حيث تتمثل أنواعه في الآتي

سطح غير لامع يخلق تأثيرًا على السطح الرقائقي، ويستخدم في الغالب في مكاتب الشركات والأعمال ؛ إضافة لمسة نهائية أنيقة للأثاث.

سطح لامع يخلق تأثيرًا لامعًا على السطح المصقول، وتستخدم هذه الأنواع من الشرائح في النوادي، وهي مناسبة أيضًا لاستخدام المطبخ ؛ يجعل التنظيف أسهل.

السطح المعدني يشير الاسم إلى أنه يعطي مظهرًا معدنيًا للأثاث، فهذه الشرائح أكثر متانة ولامعة، وتستخدم في الإعلانات التجارية وصالات العرض.

سطح خشن في هذا النوع من اللامينيت عندما نلمسه يمكننا أن نشعر بملمس اللوحة، ويستخدم هذا النوع من الصفائح في مكاتب الشركات والإعلانات التجارية وما إلى ذلك.

أنواع الباركيه البلاستيكي حسب الخصائص

تختلف أنواع الباركيه البلاستيكي أيضًا باختلاف الخصائص الفيزيائية لكل نوع من أنواع اللامينيت، وأنواعها هي

صفيحة مقاومة للحريق تتكون من صفائح مقاومة للحريق، وتستخدم في المناطق المعرضة للحريق مثل المطبخ، والصناعات، وما إلى ذلك.

الرقائق المضادة للبكتيريا تستخدم هذه الرقائق بشكل أساسي في المستشفيات حيث تكون النظافة هي الأولوية الأولى، وهذه الرقائق مضادة للبكتيريا.

رقائق التشتت الكهروستاتيكي تستخدم هذه الرقائق في التجميع الإلكتروني لتصنيع لوحات الدوائر.

الرقائق المغناطيسية باستخدام الرقائق المغناطيسية، لها خاصية فريدة تتمثل في إمساك المغناطيس، ويمكن استخدام هذه الرقائق في المكاتب لعقد التقارير ولوحات الإعلانات وما إلى ذلك.

رقائق السبورة البيضاء تتميز رقائق السبورة البيضاء هذه بسطح مصقول أبيض لامع غير مسامي يعطي خصائص ممتازة للكتابة والمسح وإعادة الكتابة للعلامات. هذه الرقائق سميكة للغاية وتقاوم المواد الكاشطة.

مجالات استخدام أنواع الباركيه البلاستيك

تختلف استخدامات أنواع الباركيه البلاستيكية باختلاف المساحات المراد تغطيتها، والاستخدامات الموصى بها لأنواع الباركيه المختلفة موضحة في الجدول التالي

أنواع الباركيه المناطق المفضلة صفائح مات مكاتب الشركات والأعمال وغرفة المعيشة وغرفة النوم وما إلى ذلك. لوحات لامعة النوادي، وصناعة الأحداث، والمعارض، والمطبخ، إلخ. صفيحة معدنية الإعلانات التجارية والمعارض. لوحات ملونة المطبخ، الحمام، غرفة النوم وما إلى ذلك.

ما هي مميزات الباركيه البلاستيكي

يختار العديد من المشترين الباركيه البلاستيكي المصفح لسهولة التنظيف ومتطلبات الصيانة المنخفضة، حيث أن الصفيحة مقاومة للماء والبقع، مما يجعلها خيارًا شائعًا لطاولات المطبخ والأرضيات، والباركيه البلاستيكي أكثر تكلفة من المنتجات البديلة مثل الحجر والبلاط، أو الخشب الصلب. يمكن للمشترين الاختيار من بين عدد لا حصر له من الألوان والتشطيبات، أو يمكنهم حتى طلب ألوان أو مواد مخصصة لمشاريع خاصة.

ما هي عيوب الباركيه البلاستيك

أحد العوائق الرئيسية لهذه المادة هو نوع المادة اللاصقة المستخدمة لربط طبقات كل ورقة معًا. تحتوي العديد من المواد اللاصقة المصفحة بالبلاستيك على مركبات عضوية متطايرة (VOCs)، والتي تساهم في رداءة جودة الهواء الداخلي، ويمكن للمشترين البحث عن منتجات منخفضة أو معدومة. لتقليل هذه المشكلة، يعتبر الباركيه البلاستيكي أيضًا أقل متانة من المواد الأخرى، ومن المرجح أن يتصدع، ويمكن أيضًا أن يكون من الصعب إصلاحه بمجرد تلفه، ويتطلب استبدالًا أكثر تكرارًا من المنتجات البديلة الأساسية مثل الحجر أو بلاط السيراميك.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف ما هو الباركيه البلاستيك وانواعه ، و ما هي عيوب الباركيه البلاستيك ، و ما هي مميزات الباركيه البلاستيكي ، و أنواع الباركيه البلاستيكي حسب الخصائص وحسب نوع السطح .