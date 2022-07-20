ما هو التصحيح المعياري في قياس ، قد اثار تسائلات العديد من الطلبة والأشخاص المقيمين داخل المملكة السعودية حول الإعلان عن مركز القياس لنتائج الخاصة بالاختبار التحصيلي داخل المملكة ، وذلك مادفع الطلاب الى التساءل حول التصحيح المعياري والانحراف المعياري الذي قام بغعتماده المركز الوطني للقياس في الاختبار، وبالتالي سنتعرف على ما هو التصحيح المعياري في قياس ، تابعوا معنا .

الانحراف المعياري للقياس

الانحراف المعياري هو مقياس محدد يتبناه المركز الوطني للتقييم في تصحيح اختبارات القدرات العامة واختبار التحصيل، حيث يحدد مقدار التباين والتباين في درجات الاختبار. تتمحور غالبية درجات الاختبار حول متوسط ​​الانحراف المعياري، وتكون درجة الانحراف المعياري أقل.

ما هو التصحيح القياسي

التصحيح القياسي هو نمط تصحيح يتبعه المركز الوطني للقياس، ويهدف إلى مقارنة نتيجة كل شخص على حدة مع نتائج باقي الأشخاص المختبرين، بحيث يتم تحديد المستوى العلمي للفرد بين مجموعة من الأشخاص. الأفراد، حيث يتم إجراء التقييم والتقدير بناءً على تحليل نتائج الاختبار، ويتم هذا النوع من التصحيح من خلال تحديد ما إذا كان أداء الطالب أفضل أو أسوأ من أداء أقرانه، أي مقارنة بأقرانه.

طريقة التصحيح القياسية

تعتمد طريقة التصحيح القياسية بشكل أساسي على قياس جميع درجات الاختبار. إذا كانت جميع درجات الاختبار عالية، فستكون درجة الطالب عالية والعكس صحيح. على سبيل المثال، تم تصحيح ورقة إجابة الطالب وحصل على (90) درجة على الورق بينما حصل معظم الطلاب الممتحنين معه على درجات تتراوح بين (40) إلى (50) درجة، وتكون النتيجة النهائية للطالب ما يقارب 78 درجة. بدلا من (90) درجة.

كيف يتم حساب الانحراف المعياري في القياس

يتم حساب الانحراف المعياري والمتوسط ​​لجميع اختبارات الطلاب المتقدمين من خلال تثبيت المتوسط ​​على 65 درجة، وتثبيت الانحراف المعياري إلى ما يقرب من 10 درجات، مع التأكيد على أهمية الموازنة والتقريب بين الإصدارات المختلفة للاختبارات، والتي يتم عرضها على في كل يوم من أيام الاختبار، يتم احتساب الدرجات عن طريق تحويل الدرجة الأولية (عدد الإجابات الصحيحة) إلى ما يسمى (درجة Z)، ثم يتم تعديلها إلى المتوسط ​​(65) والانحراف المعياري المعتمد.

الفرق بين التصحيح القياسي والمنطوق

تعتمد بعض الاختبارات في المركز الوطني للتقييم على التصحيح القياسي، بينما تعتمد اختبارات أخرى على التصحيح المنطوق، والاختلافات هي أنه إذا أجاب الطالب على ستين سؤالًا من مائة سؤال على سبيل المثال، تكون درجة الطالب الأولية ستين. من مائة، بينما في التصحيح القياسي يتم أخذ درجات كل من تم اختبارهم ومعايرتها، بحيث يكون متوسط ​​الانحراف المعياري (65).

رابط الدخول للمركز الوطني للقياس

يمكن للطلاب الوصول إلى رابط المركز الوطني للقياس، والاطلاع على جميع المعلومات والبيانات الواردة، والتعرف على نظام التصحيح والاختبار والطريقة المستخدمة لكل نموذج، ومعرفة الإجابة على أي استفسار يواجهه مقدم الطلب سواء في آلية التصحيح أو آلية القياس وغيرها، ويمكنهم الدخول إلى صفحة المركز مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذان كون قد اوضحنا لكم عبر الفقرات السابقة المعلومات حول ما هو التصحيح المعياري في قياس ، و رابط الدخول للمركز الوطني للقياس ، و الفرق بين التصحيح القياسي والمنطوق ، و كيف يتم حساب الانحراف المعياري في القياس .