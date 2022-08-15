ما هو الجبل الأسود الذي أطلقت السعودية رحلات مباشرة له

أطلقت طيران ناس، إحدى شركات الطيران الرائدة في المملكة العربية السعودية، رحلات مباشرة بين الرياض والجبل الأسود لتصبح أول شركة طيران في الشرق الأوسط تشغل هذا الخط، ما هذه المدينة

الجبل الأسود أو الجبل الأسود

قد لا يكون Podgorica هو الاسم الذي يتبادر إلى الذهن عندما يتعلق الأمر بقضاء الإجازة في أوروبا، ولكن عاصمة الجبل الأسود تشتهر بمواقعها السياحية الجميلة والتاريخية والطبيعة، وهي مجرد مرمى حجر من المناطق الجبلية حيث يمكن للسائحين الذهاب للتزلج. والمشي والسياحة.

الجبل الأسود أو الجبل الأسود هي دولة في جنوب شرق أوروبا، وتقع على البحر الأدرياتيكي وهي جزء من البلقان، وتشترك في الحدود مع صربيا من الشمال الشرقي، والبوسنة والهرسك من الشمال والغرب، وكوسوفو من الشرق، وألبانيا من الجنوب الشرقي، البحر الأدرياتيكي وكرواتيا إلى الجنوب الغربي والحدود البحرية مع إيطاليا.

تغطي مدينة بودغوريتشا، عاصمة الجبل الأسود وأكبر مدنها، 10.4٪ بمساحة 812.13 كيلومترًا مربعًا، وهي موطن لحوالي 30٪ من إجمالي عدد سكانها البالغ 621 ألف نسمة.

سياحة الجبل الأسود

بودغوريتشا هي مكان لعشاق الهواء الطلق والمهتمين بالتاريخ، فالمدينة بها العديد من المساحات الخضراء، والهندسة المعمارية الجميلة على طراز البلقان، مع سفن الرحلات البحرية الجيدة والمقاهي، كما تضم ​​Skadar Lake Park، أكبر بحيرة في جنوب أوروبا.

نسبة المسلمين في الجبل الأسود

تم استخدام اسم الجبل الأسود لأول مرة للإشارة إلى البلاد في أواخر القرن الخامس عشر، بعد أن وقعت تحت الحكم العثماني واستعادت استقلالها في عام 1696.

دخل الإسلام الجبل الأسود مع الفتح الإسلامي لمنطقة البلقان عام 754 م. الموافق 1353 د. حاجز 150 الف.

اقتصاد الجبل الأسود

مؤشر التجارة العالمي في المرتبة 48 في مؤشر التجارة العالمي، وأوروبا اتحاد.

الخطوط السعودية إلى الجبل الأسود

تم إطلاق الرحلة الأولى في 28 يوليو، تعمل طيران ناس من الرياض إلى بودغوريتشا برحلة أسبوعية واحدة فقط، باستخدام طائرة إيرباص A320 عالية الكفاءة لخدمة المسار طوال الموسم.