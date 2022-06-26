ما هو الجيل الخامس من الاتصالات 5G

ما هو 5G وكيف يختلف عن 4G و 3G هذا هو السؤال الذي يطرحه معظم الناس حول تقنية الهاتف المحمول 5G الجديدة. إنه اختصار لشبكة 5G اللاسلكية. يشرح ديريك مكمانوس، مدير العمليات في شركة O2 البريطانية للهاتف المحمول في إنجلترا، بالضبط كيف سيغير هذا المشهد التكنولوجي.

قال الرئيس التنفيذي “لقد جلب كل جيل من معايير الشبكات قدرات وفوائد فريدة للمستهلكين والشركات”. تم تقديم 1G في أواخر الثمانينيات كطريقة مبكرة للاتصال الجماعي المتنقل، مما يسمح بإجراء مكالمات بسيطة بين الهواتف المحمولة. قدم الجيل الثاني، الذي تم طرحه في التسعينيات، قدرًا أكبر من الأمان من خلال استخدام التشفير الرقمي، بدلاً من الإشارات التناظرية، مما مكّن من إدخال خدمات البيانات المبكرة مثل الرسائل القصيرة. “

أتى الجيل الثالث 3G إلى المملكة المتحدة في عام 2003 وأدى إلى ثورة الهواتف الذكية، حيث قدم سرعات أعلى وربط الأجهزة المحمولة بالإنترنت. تم إطلاق 4G في عام 2012، مما أدى إلى زيادة حقيقية في السرعة وتمكين البث أثناء التنقل، ووضع محتوى عالي الدقة في أيدي الأشخاص لأول مرة. “

من المحتمل أن تكون 5G هي أكبر قفزة إلى الأمام من حيث التغيير في تكنولوجيا الهاتف المحمول. قال ديريك مكمانوس “5G ليست مجرد تكرار للجيل الرابع”. “هذا عرض مختلف تمامًا وأقوى من أي جيل سابق من حيث معايير الشبكة. مع ظهور 5G، سيتحول الاتصال المحمول من شيء نختبره بشكل أساسي من خلال الأجهزة الشخصية إلى الاندماج في نسيج مجتمعنا، وإنشاء بنية تحتية متكاملة تربط المباني والنقل والمرافق. ستعمل على تحديث نظام التشغيل لاقتصادنا من خلال تحويل قطاعات الطاقة والصحة والنقل والتجزئة. “

“في العام الماضي، قدرت أبحاث O2 أن تقنية 5G يمكن أن توفر على مدن المملكة المتحدة أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني في كفاءة الطاقة، وذلك بفضل الابتكارات مثل الشبكات الذكية وأنظمة إدارة المناخ وحركة المرور. قبل إطلاق شبكة 5G الخاصة بنا في وقت لاحق من هذا العام، نعمل بالشراكة مع الشركات البريطانية لبناء اقتصاد 5G يتيح لنا تعظيم الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا وتقديم فوائد ملموسة من اليوم الأول. “

في الشهر الماضي، كشفت O2 النقاب عن خطط لطرح 5G في المملكة المتحدة لعام 2022، مع التركيز على الشراكات مع الشركات البريطانية. لا يزال من المأمول الآن أن تتمكن الشركات بعد ذلك من تعزيز سوق 5G للأفراد.

إنتاجية أعلى لإنتاجية إنترنت الأشياء أعلى

معدل النقل النظري لشبكات 5G هو 1 ميجابايت / ساعة لكل كيلومتر مربع و 100 ميجابايت / ساعة بمعدل مضمون من قبل المستخدم. على سبيل المقارنة، يوفر 4G 1 جيجابت / ثانية لكل خلية، أي السرعة التي يتم تقاسمها بالتالي بين السكان الذين تغطيهم هذه الخلية، أي عمليًا حوالي 30 ميجابت / ثانية.

الهدف هو توصيل ليس فقط الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ولكن بشكل عام جميع الكائنات. ومع ذلك، يقدر أن هناك حوالي مليون لكل كيلومتر مربع.

فوائد الجيل الخامس من اتصالات 5G

سرعة أكبر التدفقات أعلى بكثير للجميع.

المزيد من الأشخاص متصلون في نفس الوقت، على النحو الأمثل. شبكة جوال تتكيف مع استخداماتي وتوفر للجميع أفضل أداء وفقًا لاستخداماتهم.

كائنات أكثر ارتباطًا مليارات من الكائنات متصلة في نفس الوقت (سماعات رأس للواقع الافتراضي أو المعزز، أتمتة المنزل، مستشعرات درجة الحرارة، كاشفات الحركة، الكاميرات، الطائرات بدون طيار، إلخ).

المزيد من الاستجابة قلل من الاستجابة المنخفضة للشبكة مع زمن انتقال شبه فوري لصالح استخدامات الألعاب ولكن قبل كل شيء، على المدى الطويل، الصناعة 4.0، التطبيب عن بعد، تجربة القيادة الذاتية.

ما هو الجيل الخامس من اتصالات 5G