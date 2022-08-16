ما هو الحقن المجهري ، قد تسائل الكثير من النساء والفتيات ممن يودون الوصول الى امكانية الحمل بشكل ناجح ، حيث أنه مع تطور العلم والتقدم في مجال الطب ، تم إنشاء العديد من الأساليب التي تستخدم في العقم لأسباب مختلفة ، و من إحدى هذه الطرق هي الحقن المجهري ، وعبر السطور القادمة سنوضح الخطوات التي يجب اتخاذها والطريقة المستخدمة للحصول على فرصة الحمل الناجح ، تابعوا معنا .

ما هو الحقن المجهري

هي عملية إخصاب تعتمد على جمع البويضات من رحم المرأة والعمل على تخصيب هذه البويضات بالحيوانات المنوية، أو ما يعرف بالحيوانات المنوية التي تؤخذ من الرجل، وتتم هذه العملية في مختبر خاص يعرف باسم علم الأجنة. المختبر، حيث يتم استخدام أدوات دقيقة للغاية، ومن أجل زيادة معدلات الإخصاب الناجح، يتم حقن البويضة بحيوان منوي واحد باستخدام إبرة رفيعة جدًا.

من يحتاج إلى الحقن المجهري

تستخدم هذه الطريقة في عملية الإخصاب في كثير من الحالات ومنها

انسداد في قناة فالوب.

ضعف في حركة الحيوانات المنوية، وكذلك قلة عددها.

تعاني الحيوانات المنوية من تشوهات تمنع الإخصاب.

يحتوي الجسم على كميات كبيرة من الأجسام المضادة.

التقدم في سن الزوجة.

كيف تتم عملية الحقن المجهري

تتم هذه العملية من خلال مجموعة من الخطوات التي يجب القيام بها وهي كالتالي

تحفيز التبويض بالأدوية المنشطة للهرمونات.

استخراج البويضات من خلال عملية الحقن المجهري، وعادة ما تتم هذه العملية تحت تأثير التخدير الموضعي.

الحصول على الحيوانات المنوية السليمة من السائل المنوي للزوج في نفس يوم الحصول على البويضات.

إجراء عملية الإخصاب، والتي تتم من خلال العديد من الإجراءات الدقيقة، والتي يتم بعدها تكوين الجنين، والذي يترك في المختبر حتى يصبح مكونًا من ثماني خلايا، وبعد ذلك يتم نقله إلى رحم الأم.

يتم نقل الأجنة دون الحاجة إلى تخدير من خلال أنبوب يستخدم القناة المهبلية، وغالبًا ما يتم وضع أكثر من بويضة واحدة لزيادة فرص الحمل الناجح.

ما هو الحقن المجهري هي عملية إخصاب تعتمد على جمع البويضات من رحم المرأة والعمل على تخصيب هذه البويضات بالحيوانات المنوية، أو ما يعرف بالحيوانات المنوية التي تؤخذ من الرجل ، بحيث يتم اجراء ذلك داخل المختبرات الخاصة .