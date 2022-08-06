ما هو الدور الثانى فى الثانوية العامة ، في الاوقات الاخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية حول التعرف على ما هو الدور الثانى فى الثانوية العامة وجاء ذلك بعد اعلان وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر نتائج الثانوية العامة لعام 2022 ، مما اعلنت أيضاً تاريخ امتحانات الثانوية العامة لمن يحالفه الحظ في المرة الاولى للالتحاق في الدور الثاني في جميع المحافظات ، تابعوا .
ما هي الجولة الثانية في المدرسة الثانوية
تقام الجولة الثانية من امتحانات الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية بعد إعلان نتائج الجولة الأولى لجميع محافظات مصر، حيث ذكرت وزارة التربية والتعليم أن الجولة الثانية ستستمر لمدة عشرة أيام متتالية، مثل تلك. من لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى يتقدمون إلى امتحانات الدور الثاني.
موعد الجولة الثانية من الثانوية العامة 2022 مصر
صرحت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، أن امتحانات الدور الثاني تبدأ من تاريخ 20 أغسطس، وتستمر حتى 30 أغسطس 2022 نهاية الشهر، حيث تم تحديد جدول الامتحانات ليكون لمدة أسبوع. فترة عشرة أيام فقط.
جدول الجولة الثانية بالمدرسة الثانوية 2022 مصر
حددت وزارة التربية والتعليم في مصر جدول الامتحانات الرسمية للدورة الثانية لطلبة المرحلة الثانوية وهو كالتالي
|موضوعات
|اليوم
|تاريخ
|اللغة العربية والتربية الدينية
|السبت
|20 أغسطس 2022
|اللغة الأجنبية الثانية والتربية المدنية
|الأحد
|21 أغسطس 2022
|الرياضيات البحتة
|الاثنين
|22 أغسطس 2022
|الاقتصاد والإحصاء
|يوم الثلاثاء
|23 أغسطس 2022
|الفيزياء والتاريخ
|الأربعاء
|24 أغسطس 2022
|أول لغة أجنبية
|يوم الخميس
|25 أغسطس 2022
|الكيمياء والجغرافيا
|السبت
|27 أغسطس 2022
|ديناميات الرياضيات التطبيقية
|الأحد
|28 أغسطس 2022
|الجيولوجيا وعلوم البيئة وعلم النفس وعلم الاجتماع وحساب التفاضل والتكامل
|الاثنين
|29 أغسطس 2022
|علم الأحياء والفلسفة والمنطق والإحصاء
|يوم الثلاثاء
|30 أغسطس 2022
رابط وزارة التربية والتعليم
يمكن الدخول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية مباشرة “”، حيث توفر من خلال موقعها الإلكتروني أبرز الأخبار والتعليمات المتعلقة بمستوى التعليم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليها. نتائج الجولة الأولى من الثانوية العامة والتعرف على جدول الدور الثاني.
تعرفنا عبر السطور السابقة حول ما هو الدور الثانى فى الثانوية العامة ، وأوضحنا الجدول الخاص بالاختبارات للدورة الثانية من الثانوية العامة، وأرفقنا الرابط الرسمي بوزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المصرية.