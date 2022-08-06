ما هو الدور الثانى فى الثانوية العامة ، في الاوقات الاخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاعلامية حول التعرف على ما هو الدور الثانى فى الثانوية العامة وجاء ذلك بعد اعلان وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر نتائج الثانوية العامة لعام 2022 ، مما اعلنت أيضاً تاريخ امتحانات الثانوية العامة لمن يحالفه الحظ في المرة الاولى للالتحاق في الدور الثاني في جميع المحافظات ، تابعوا .

ما هي الجولة الثانية في المدرسة الثانوية

تقام الجولة الثانية من امتحانات الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية بعد إعلان نتائج الجولة الأولى لجميع محافظات مصر، حيث ذكرت وزارة التربية والتعليم أن الجولة الثانية ستستمر لمدة عشرة أيام متتالية، مثل تلك. من لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى يتقدمون إلى امتحانات الدور الثاني.

موعد الجولة الثانية من الثانوية العامة 2022 مصر

صرحت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، أن امتحانات الدور الثاني تبدأ من تاريخ 20 أغسطس، وتستمر حتى 30 أغسطس 2022 نهاية الشهر، حيث تم تحديد جدول الامتحانات ليكون لمدة أسبوع. فترة عشرة أيام فقط.

جدول الجولة الثانية بالمدرسة الثانوية 2022 مصر

حددت وزارة التربية والتعليم في مصر جدول الامتحانات الرسمية للدورة الثانية لطلبة المرحلة الثانوية وهو كالتالي

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رابط وزارة التربية والتعليم

يمكن الدخول من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية مباشرة “”، حيث توفر من خلال موقعها الإلكتروني أبرز الأخبار والتعليمات المتعلقة بمستوى التعليم، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليها. نتائج الجولة الأولى من الثانوية العامة والتعرف على جدول الدور الثاني.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول ما هو الدور الثانى فى الثانوية العامة ، وأوضحنا الجدول الخاص بالاختبارات للدورة الثانية من الثانوية العامة، وأرفقنا الرابط الرسمي بوزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية المصرية.