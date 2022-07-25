ما هو الفرد المستقل وكيف يمكن إثبات الاستقلالية حساب المواطن يجيب

أوضح برنامج حساب المواطن ما هو المقصود بالشخص المستقل، وهو أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكبر يقيم في مسكن منفصل وله نفقاته الخاصة.

وذكر البرنامج، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن الفرد المستقل هو “أعزب، ذكرا كان أو أنثى، أعزب، أرمل أو مطلق.

وثائق إثبات الاستقلال

أضاف برنامج حساب المواطن أنه يجب على الشخص الطبيعي المستلم اعتماده من خلال المستندات التالية

عقد إيجار إلكتروني موحد باسم المستفيد

– سند ملكية المنزل

– إثبات سكن خاص أو جامعة حكومية أو معهد أو كلية عسكرية.

تفاصيل دفعة يوليو

أودع برنامج حساب المواطن، سابقا، مخصصا لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم والذين استوفوا معايير الأهلية في الدورة السادسة والخمسين، بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة عن التوجيهات الكريمة التي تضمنت إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022 م.

وأوضح مدير عام الاتصالات في برنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن الزيادة في دعم المستفيدين بلغت 73٪ مقارنة بالدفعات السابقة، وهو ما يرفع إجمالي الدعم لمدفوعات شهر يوليو بعد دعم إضافي. مليار ريال

عدد المستفيدين

بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي للدفعة السابقة حوالي 25 مليون ريال، مما يجعل إجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفيدين منذ إنشائه. أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعون مليون ريال تعويضات عن مدفوعات سابقة.

وأكد الهاجري أن 76٪ من المستفيدين تلقوا دعما في هذه الدفعة، وبلغ متوسط ​​دعم الأسرة 1919 ريالا، مقارنة بمتوسط ​​دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون معيل. من الأسر التي تشكل 94٪، فيما بلغ عدد المعالين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية أكثر من 116 ألف مستفيد، يشكلون 6٪ من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن أكثر من 80٪ من جميع المستقلين حصلوا على كامل الاستحقاق والبالغ 720 ريالا مقابل الدفعة السابقة البالغة 417 ريالا.

دعا مدير عام الاتصالات مع برنامج حساب المواطن المواطنين الراغبين في التسجيل للتقدم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، مشيرا إلى أن المتقدمين الذين اكتملت طلباتهم قبل 16 يوليو، أهليتك وحقك لشهر أغسطس. سيتم دراسة سداد المكالمات 2022.