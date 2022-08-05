ما هو القبول الالحاقي في جامعة نورة ، في ظل التسائلات حول التعرف على الطريقة التي يتم من خلالها التسجيل الالحاقي في جامعة نورة ، وذلك يرغب به العديد من الطلاب الذي قام بالتسجيل في الطلب الخاص بالالتحاق ولم يحالفهم الحظ مما يدفع بهم الى التسجيل للمرة الثانية من خلال الجامعة ، ويحرصون على معرفة الطريقة التي تتعلق بالتسجيل الالحاقي ، والتي تمكنهم من عملية القبول الالحاقي في جامعة نورة في المرة الثانية من التسجيل ، تابعوا معنا .

ما هي عملية القبول في جامعة نورا

يتم قبول طلاب الدراسات العليا في جامعة الأميرة نورة للتقدم للبرامج الجامعية للطالبات اللواتي لم يتم ترشيحهن بعد للقبول في الجامعة. حيث يسمح لهم بالتقدم لبرامج الدبلوم لشغل المقاعد الشاغرة في حال انسحاب بعض المقبولين. يتم المفاضلة بشكل تنافسي حسب معايير وشروط القبول والمقاعد المتوفرة في البرامج. القبول متاح أيضًا للطالبات ذوات الإعاقة من سكان الرياض، والذين لم يتم قبولهم في الجامعة. يسمح لهم بالتقدم لملء المقاعد الخالية.

موعد تمديد التسجيل بجامعة نورا

يتم تقديم الطلبات بجامعة الأميرة نورة حسب تسجيل القيد للطالبات من مدينة الرياض خلال الفترة من 16 محرم 1444 هـ، الموافق 14 أغسطس 2022 م، وحتى 19 محرم 1444 هـ، الموافق 17 أغسطس، عام 2022 م، الساعة 12 ظهراً، ولم يُسمح بتقديم أي طلبات بعد هذه الفترة. بعد ذلك يتم الاتصال بالمرشحات لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية مع العلم أن المفاضلة ستكون حسب نتائج المقابلات الشخصية والمقاعد المتوفرة في البرامج. 1444 هـ الموافق 25 أغسطس 2022 م.

المستندات المطلوبة للتسجيل في القبول الإضافي

قالت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة، إن الطالبات من أسر شهداء الواجب أو المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، أو من أسر المشتركين في الحدود الجنوبية، لا يتوجب عليهم تقديم أي أوراق تثبت ذلك. الجامعة خلال الفترة المحددة لتقديم المستندات التالية

أصل بطاقة الهوية للمقيم وصورة عنها.

شهادة الميلاد الأصلية مع صورة منها.

أصل بطاقة الهوية الوطنية للأم مع صورة منها.

كيفية الاستعلام عن طلب القبول

يمكن للطالبات الاستعلام عن طلباتهن الإضافية في جامعة الأميرة نورة باتباع الخطوات التالية

يتوجه الطلاب إلى بوابة القبول “جامعة الأميرة نورة”.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

أدخل البريد الإلكتروني للطالب

أدخل رقم الهاتف المحمول.

انقر لإدخال إرسال سابق.

سيتم عرض حالة طلبك.

رابط التسجيل التكميلي بجامعة نورا

يتم استلام جميع طلبات القبول إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول للطالبات بالرياض، أو من خلال بوابة القبول لبرامج الدبلوم بالجامعة. يمكنك الذهاب إلى بوابة القبول لبرامج الدبلوم “” ثم اتباع تعليمات التقديم بعد فتح البوابة للطالبات.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا حول التعرف على ما هو القبول الالحاقي في جامعة نورة ، وتعتبر جامعة الأميرة نورة من الجامعات التي يتم التزاحم عليها من قبل الطلاب الجدد لما تتميز من تعليم وتخصصات يحتاجها السوق المحلي .