ما هو القبول الالحاقي ، في ظل التسائلات التي انتشرت مؤخراً من قبل الطلاب والطالبات في السعودية حول التعرف على ما هو القبول الالحاقي ، وذلك يرغب به العديد من الطلاب الذي قام بالتسجيل في الطلب الخاص بالالتحاق بالجامعات ولم يحالفهم الحظ مما يدفع بهم الى التسجيل للمرة الثانية من خلال الجامعة ، وهذا ما يطلق عليه القبول الالحاقي ، تابعوا معنا .

ما هو قبول الدراسات العليا

القبول في الدراسات العليا هو برنامج معتمد من قبل عدد من الكليات في المملكة العربية السعودية يسمح للطلاب والطالبات من المملكة الذين لم يتم قبولهم في المرة الأولى بالتسجيل في بعض الكليات والجامعات. انسحاب بعض الطلاب والطالبات من مرحلة القبول والتسجيل في جامعة أخرى، وتجدر الإشارة إلى وجوب التسجيل على الطلاب والطالبات في المواعيد التي تعلنها كل جامعة، حيث تقدم الطلبات في مواعيد غير تلك المعلنة في الجدول الزمني. من الجامعات السعودية، مع ملاحظة أن التسجيل التكميلي يتم إلكترونيًا من خلال عمادة القبول والتسجيل في كل جامعة.

تأتي آلية القبول في برنامج القبول المساعد في جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية وفق عدد من الشروط والضوابط التي تعلنها عمادات الجامعة للقبول والتسجيل. يتم قبول الطلاب والطالبات كبديل عن الطلاب المنسحبين في مرحلة القبول والترشيح. يتم قبول الطلاب وفق عدد من المعايير والشروط، وبعد ذلك تتم عمليات الفرز والتمايز بين الطلاب على أساس نسبة الثانوية العامة والنسب المرجحة والعديد من المتطلبات الأخرى التي تقرها الجامعة.

ما هي الشروط

يتم قبول الطلاب والطالبات في برنامج القبول وفق بعض الشروط والضوابط وهي كالتالي

أن يكون الطالب قد أنهى المرحلة الثانوية وأن يحمل شهادة الثانوية العامة. يجب معادلة الشهادة إذا كانت من خارج المملكة.

يجب أن يكون التسجيل في برنامج القبول للدراسات العليا خلال الفترة المحددة لكل جامعة.

استيفاء جميع شروط كل برنامج في عدد من الجامعات السعودية.

أكمل بيانات الترشيح واجتاز المقابلات الشخصية.

اجتياز الامتحانات الجامعية.

آلية

هناك عدد من الآليات والضوابط الخاصة ببرامج القبول في عدد من الجامعات السعودية، وتبرز هذه الآلية على النحو التالي

إحضار بطاقة الهوية الوطنية وجميع المستندات المطلوبة للتسجيل.

تحقيق النسبة التراكمية للطالب كما تحددها الجامعة.

يجب أن يكون التسجيل التكميلي حسب التاريخ المحدد في جدول كل جامعة على حدة.

من الممكن التقديم في أي وقت طوال فترة التسجيل التكميلي، حيث تتم عمليتا الفرز والترشيح بعد نهاية الفترة المحددة للتسجيل.

يتم التفريق بين الطلاب حسب النسب المحددة لكل تخصص وأولوية كل طالب.

تعلن نتائج القبول بعد الفرز والمقارنة بين الطالبة.

رابط طلب مرفق بالمملكة العربية السعودية 1444

هناك عدد من الجامعات أعلنت موعد استلام طلبات التسجيل التكميلي لعام 1444 هـ.

القبول في جامعة الإمام أعلنت جامعة الإمام عن موعد قبول طلبات القبول في الفترة ما بين 02-08 محرم 1444 هـ وفق بعض الشروط والضوابط.

القبول في جامعة نورا من جهتها أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عن بدء استقبال طلبات القبول في الفترة ما بين 14-23 أغسطس 2022 م، ويتم استلام طلب التسجيل عبر موقع الجامعة الإلكتروني الذي يمكن الدخول إليه مباشرة. “”.

القبول القبول جامعة الملك سعود تستقبل جامعة الملك سعود طلبات القبول من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة، ويمكنك الدخول إليها “”.

وفي الختام تعرفنا على ما هو القبول الالحاقي وهو أحد المصطلحات الأكاديمية التي يتم تداولها أثناء القبول والتسجيل في العديد من الجامعات ، ووضعنا بين أيديكم رابط طلب القبول الالحاقي بالمملكة العربية السعودية ويتم ذلك وفق للمعايير التي تتعلق بالجامعات .