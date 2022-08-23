ما هو تخصص الاعلان والاتصال التسويقي في السعودية، تم الطرح لهذا يعتبر تخصص الاعلان والاتصال التسويقي واحد من أهم التخصصات التي توفر فرص عمل في المملكة العربية السعودية، حيث يعد من التخصصات الحديثة التي يهتم بها سوق العمل في المملكة، فكثير من الجامعات قامت بالطرح لهذا التخصص في كلياتها لم عليه طلب من قبل الطلبة لتوفير فرص العمل منه، فسنتعرف في مقالنا على معلومات حول ما هو تخصص الاعلان والاتصال التسويقي في السعودية.

ما هو تخصص الاعلان والاتصال التسويقي في السعودية

يعد التخصص في الإعلان والاتصال التسويقي من التخصصات التي تقدمها عدة جامعات ويهدف إلى تخريج خريجين قادرين على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلان والتسويق، على أساس الدراسات النظرية والعملية لمواكبة التطورات الحالية. وبالتالي إمكانية زيادة معدل دوران المؤسسات وإجراء إعلاناتها المربحة، مع إمكانية استخدام أي أداة إعلانية وفق خوارزميات الوسائل التقنية الحديثة.

مواد تخصص الإعلان والاتصال التسويقي

يتم تدريس تخصص الإعلان والاتصالات التسويقية على مدار 4 سنوات دراسية وفي بعض الجامعات يكون هذا التخصص أحد أقسام كلية الإعلام والاتصال وقد تختلف بعض المواد في هذا التخصص من كلية إلى أخرى ولكن هناك عدد كبير من المواد الدراسية، والتي يجب أن تكون موجودة في جميع الجامعات وتشمل على النحو التالي:

مبادئ الإدارة.

مقدمة في الاتصال التسويقي.

مهارات تحرير الوسائط.

مبادئ التسويق.

برامج تصميم الكمبيوتر.

قوانين وأخلاقيات الإعلان.

اتصالات تسويقية متكاملة.

إدارة علاقات العملاء.

التسويق الدولي.

إدارة التجارية.

تخطيط حملات الاتصال التسويقي.

الفرق بين التسويق والاتصال التسويقي

هناك العديد من الطلاب الذين يخلطون بين التخصصين، التسويق والاتصالات التسويقية، معتقدين أن كلا المصطلحين لمعنى واحد، ولكن أكاديميًا هناك فرق على الرغم من قربهما من الناحية العملية، ويمكن العثور على الاتصالات التسويقية في كلية الإعلام. والاتصالات، ولكن بالطبع هناك علاقة واتصال بين التخصصين يمكن وصف الاتصالات التسويقية بأنها جزء محدد من علم التسويق وقد تم اعتباره تخصصًا في حد ذاته بهدف تطويره على أنه واحد التركيز على العلم الذي له أسس في التطور التكنولوجي في التسويق.

وظائف في الاتصالات الإعلانية والتسويقية

يعتبر الاتصال الإعلاني والتسويقي من التخصصات الرائدة التي تحظى باهتمام كبير من جميع الشركات تقريبًا، حيث لا يمكن لأي شركة أو مؤسسة الاستغناء عن التواصل التسويقي بمفهومها الحديث وعلى أساس الوسائل الحديثة مما يجعل هذا التخصص فرصًا واعدة من حيث تمثيل المستقبل المهني، بالنسبة للخريجين، يمكن توضيح أهم المهن التي يمكن لخريجي قسم الإعلان والاتصال التسويقي العمل فيها