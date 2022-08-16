ما هو تخصص توفيق الربيعة ، قد أثار الهام العديد من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على اهم المعلومات التي تتعلق بوزير الصحة السعودي السابق ، والذي عرف بتوليه الى المناصب العالية داخل المملكة العربية السعودية وهو أحد الأشكال النموذجية ، والذي عرف بتحتذيه به في مجال ريادة الأعمال ، كونه حاصل على الجائزة الدولية من منظمة الصحة العالمية ، تابعوا معنا .

من هو توفيق الربيعة على ويكيبيديا

توفيق بن فوزان الربيعة سياسي وأكاديمي سعودي الأصل. المملكة العربية السعودية ابتداء من مجلس الصحة السعودي، وأثبت أنه مؤهل لتحمل الأمانة، وبلغ مناصب عليا كان آخرها وزارة الحج والعمرة.

سيرة توفيق الربيعة

يعتبر توفيق الربيعة شخصية عامة في المملكة العربية السعودية، لذلك نقدم أهم بياناته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة.

الكنية توفيق الربيعة.

تاريخ الميلاد من مواليد 26 أكتوبر 1965 م.

العمر 57 سنة.

العلامة الفلكية برج العقرب.

مكان الميلاد الرياض، العاصمة السعودية.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية

جنسيتي سعودية.

الديانة مسلم.

العقيدة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة مها بنت محمد السياري.

عدد الأبناء 5 أبناء “محمد، خالد، عمر، سارة، سعود”.

المؤهلات العلمية حصل على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي.

اسم الجامعة الأم جامعة بيتسبرغ.

المهنة سياسي، أكاديمي.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة السعودية والإنجليزية.

سنوات من النشاط بدأ العمل في عام 1999 ويستمر حتى الآن.

ما هو تخصص توفيق الربيعة

حصل توفيق ربيعة في البداية على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية والرياضيات في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، تلاها مباشرة درجة الماجستير في علوم المعلومات ثم الماجستير في علوم الكمبيوتر. “جامعة بيتسبرغ.” كل هذه الشهادات مهدت الطريق للدكتور توفيق ربيعة للوصول إلى المناصب التي وصل إليها في المملكة العربية السعودية.

ما هو الموقف الحالي لتوفيق الربيعة

يشغل توفيق ربيعة حاليًا منصب وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية منذ أكتوبر 2022 م. ارتقى ربيع في مناصب منها منصبه كوزير سابق في وزارة الصحة ووزير التجارة والاستثمار. كما ترأس عددًا من المجالس والمديريات العامة، منها الهيئة العامة للاستثمار عام 2002 م، والهلال الأحمر السعودي، وعضويتها في المجلس الأعلى للبترول والمعادن، والصندوق العام للاستثمار.

من هي والدة توفيق الربيعة

والدة توفيق الربيعة هي السعودية حصة بنت عثمان المفيز. سنوات عندما نشر توفيق منشورًا يدعو أتباعه للصلاة على والدته وله الصبر والسلوان.

توفيق الربيعة تويتر

توفيق الربيعة لديه حساب ضخم على تويتر، فهو يعتبر من أهم الشخصيات العامة في المملكة العربية السعودية، ويتبعه أكثر من أربعة ملايين متابع، حيث ينشر الأخير آخر التطورات في عمله. في وزارة الحج والعمرة تتعلق بأخبار جديدة. حسابه الرسمي بالضغط مباشرة على الرابط ““.

ما هو تخصص توفيق الربيعة ، تعرفنا على وزير الصحة السعودي الأسبق ، والذي عرف ببداهة عقله مما جعله يترأس العديدج من المناصب وصولاً الى وزير الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية ،