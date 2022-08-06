ما هو تخصص علم الجريمة ومجالات عمله ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من الطلاب حول التعرف على التخصصات التي يودون الالتحاق بها عبر الجامعات في اماكن سكنهم ، ومن تلك التخصصات التي زاد البحث حول التعرف عليها تخصص علم الجريمة والمجالات التي يمكن العمل بها بعد الانتهاء من دراسته ، يعتبر تخصص علم الجريمة من التخصصات الحديثة في الجامعات السعودية يشمل مجموعة من معايير القبول الخاصة به ، تابعوا معنا .

ما هو تخصص علم الجريمة

تخصص علم الإجرام هو أحد التخصصات التي تندرج تحت كلية علم النفس وعلم الاجتماع. يهتم تخصص علم الإجرام بتدريب وتأهيل الطلاب على فهم السلوك الإجرامي، حيث يوفر التخصص الأيدي اللازمة للعمل في مجال الأمن والشرطة في الدولة. يشمل تخصص علم الإجرام العديد من المواد الدراسية التي تشترك في موضوعات علم النفس وعلم الاجتماع.

منهج علم الجريمة

هناك العديد من المواد الدراسية العامة للخطة الدراسية لتخصص علم الإجرام، وهي كالتالي

مدخل إلى علم النفس.

مقدمة في القانون.

التحقيقات والأدلة الجنائية.

علوم الشرطة.

أمن المعلومات.

ضحايا الجريمة.

علم النفس الجنائي.

سيكولوجية الإدمان.

إدارة المؤسسات الإصلاحية.

الاضطرابات السلوكية والعاطفية.

أمن الحاسوب والجرائم الإلكترونية.

التدريب الميداني في علم الجريمة.

كم من الوقت يستغرق لدراسة علم الإجرام

تستغرق الدراسة في علم الإجرام أربع سنوات كاملة، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في التخصص، حيث تقدم بعض الجامعات التي تحتضن تخصص علم الإجرام برامج الماجستير الخاصة بها وفق ضوابط وشروط محددة.

مجالات العمل في مجال علم الجريمة

يمكن لخريج علم الإجرام العمل في عدة أماكن مختلفة، على النحو التالي

مؤسسات إنفاذ القانون مثل هيئة مكافحة الفساد وإدارة التحقيقات الجنائية.

مراكز الإصلاح والتأهيل.

مؤسسات المجتمع المدني.

مؤسسات الخدمة الاجتماعية.

مراكز الدراسات والبحوث.

مساوئ دراسة علم الجريمة

العيب في تخصص علم الإجرام في الجامعات هو عدم وجود عدد كبير من فرص العمل والتوظيف، حيث تكون فرص العمل بعد التخرج قليلة مقارنة بالتخصصات الأخرى، لأن التخصص يتطلب العمل في أماكن محددة في الدولة.

وفي الختام تعرفنا على ما هو تخصص علم الجريمة ومجالات عمله والذي يعد من التخصصات المعاصرة في الجامعات السعودية ، كما أنه هنالك جزء من المساوء والتي لا تعجب البعض وهو عدم توفر عدد من الوظائف والعمل بشكل كبير لخريجين التخصص .