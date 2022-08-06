ما هو تخصص علوم التمريض ومجالات عمله ، يعد من الأمور الشائعة قيام الطلاب بالبحث حول التخصصات الخاص بمعدلات القبول للالتحاق بالكليات والجامعات ، ودائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل طلاب المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية حول التخصصات التي يمكنهم دراستها ، و يعد تخصص علوم التمريض من التخصصات المهمة و مجالات عمله في جميع دول العالم ، تابعوا معنا .

ما هو مجال علوم التمريض

تخصص علوم التمريض أو “التمريض” باللغة الإنجليزية هو تخصص طبي يهدف إلى إعداد ممرضات للعمل على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل من المرضى والمصابين، ويتيح التخصص إمكانية التعامل مع حالات مختلفة من المرضى والمصابين. كما يعمل على رعاية المرضى المتعافين من خلال توفير الرعاية الوقائية لهم. ويتركز وجود الممرضات في أماكن مختلفة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى، مثل المستشفيات والعيادات الخاصة والعامة ودور رعاية المسنين والمراكز الصحية بما في ذلك مراكز الصحة النفسية.

ما يميز التخصص التمريضي عن غيره هو التوسع في مجالاته بشكل كبير وواسع، كما أنه يتيح للمتميزين العمل في العديد من المجالات عالية المستوى والتي لها أهمية كبيرة وتمنع الرواتب العالية. لذلك نوضح أدناه قائمة بأبرز مجالات العمل في التخصص على النحو التالي

مشرف تمريض.

مدرب إكلينيكي.

مربي تمريض.

مشرف مختبر.

ممرضة قانونية.

ممرضة جراحة.

ممرضة أمراض النساء والتوليد.

ممرضة أمومة وطفولة.

ممرضة العناية المركزة.

ممرضة أو مساعد أو زائر منزل.

رئيس قسم التمريض بالجامعات.

رئيس قسم، على سبيل المثال رئيس القسم الطبي. او رئيس قسم الاطفال. أو قسم العظام. أو أمراض النساء والتوليد.



أماكن عمل خريجي التمريض

توجد مجموعة كبيرة من أماكن العمل المختلفة التي تجذب خريجي التمريض، وتوظفهم من أجل العمل والتطوير والحصول على النجاح الذي ينشده الأخصائي، وفيما يلي قائمة بأبرز هذه الأماكن على النحو التالي

المستشفيات.

عيادات خاصة.

التمريض المنزلي.

المدارس والجامعات.

مراكز الرعاية الصحية.

مراكز العلاج والتأهيل.

في الحقيقة لا يمكن التأكد من عدد السنوات أو المدة التي يحتاجها الطالب للتخرج من تخصص التمريض، ولكن بشكل عام، يتطلب التخرج من تخصص التمريض بدرجة البكالوريوس أربع سنوات حسب الخطة الدراسية للجامعة، وفي حالتك يكون الطالب متميزًا فهو قادر على إنهاء دراسته في مدة أقصاها ثلاث سنوات ونصف.

السمات الشخصية لطالب التمريض

يتطلب العمل في مجال التمريض توافر مجموعة من الخصائص الشخصية التي لها أهمية كبيرة وتلعب دورًا مهمًا وهامًا في عمل الفرد، ومن أبرزها ما يلي

يوفر الطاقة والقدرة المناسبة من أجل التمكن من التعامل مع مواقف الناس المختلفة.

الممرضة مستعدة دائمًا لتقديم الدعم والمساعدة في أي وقت.

الصبر والتحمل.

القدرة على العمل ليلا.

أحب المساعدة والعمل الخيري.

التعامل بلطف مع المرضى والناس.

القدرة على الحفظ والاستمتاع بذاكرة قوية.

الدقة والصدق.

مهارات الحاسوب.

مستوى عال من التركيز.

وتجدر الإشارة إلى أن تخصص التمريض يوفر مجموعة من التخصصات المختلفة، حيث يعتبر من أبرز وأهم التخصصات الطبية، ونوضح أبرز التخصصات التمريضية على النحو التالي

تخصص الطب.

تخصص التغذية.

تخصص صيدلة.

تخصص طب الأسنان.

تخصص العلاج الطبيعي.

متخصصون في تكنولوجيا طب الأسنان – تكنولوجيا طب الأسنان.

إن التخرج من تخصص التمريض، كونه من أهم التخصصات الطبية، ينطوي على العديد من الجوانب الإيجابية المختلفة، ومن أبرزها ما يلي

توسيع آفاق المعرفة.

تعزيز روح التعاون.

يتم اكتساب خبرات متعددة في تخصصات التمريض.

العمل بروح الفريق.

مناسب لكل من الذكور والإناث.

تعرف على أشخاص جدد بشخصيات مختلفة ومميزة.

مساعدة الناس.

التخصص له أهمية كبيرة في مختلف دول العالم.

القدرة الاستيعابية للتخصص عالية.

وفي الختام تعرفنا على ما هو تخصص علوم التمريض ومجالات عمله ، والمعلومات المتعلقة بتخصص التمريض ، والصفات الشخصية لطالب التمريض ، و أماكن عمل خريجي التمريض بحيث يمكن للطالب العمل في مختلف الدول العالم .