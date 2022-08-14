ما هو تخصص مكافحة العدوى جامعة الأميرة نورة ، يعد من الأمور الشائعة قيام الطلاب بالبحث حول التخصصات الخاص بمعدلات القبول للالتحاق بالكليات والجامعات ، ودائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل طلاب المرحلة الثانوية داخل المملكة العربية السعودية حول التخصصات التي يمكنهم دراستها ، و يعد تخصص مكافحة العدوى من التخصصات المهمة و مجالات عمله متعددة ويمكن العمل في العديد من دول العالم ، تابعوا معنا .

معلومات عن جامعة الأميرة نورة

هي من أبرز الجامعات الحكومية الخاصة بطالباتها فقط، وتقع الجامعة في العاصمة السعودية الرياض، وهي أول جامعة خاصة للإناث فقط، والتي تأسست بتاريخ 1429 هـ / 2008 م. تم افتتاحها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وتتميز الجامعة بالعديد من الكليات التي تقدم مجموعة واسعة من التخصصات العلمية والصحية والإنسانية وغيرها، ويوجد بالجامعة أكثر من ثلاثين ألف طالب وطالبة. في جميع أنحاء البلاد.

أخصائي مكافحة العدوى

مكافحة العدوى من التخصصات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى مكافحة العدوى من خلال إعداد كوادر متخصصة في هذا المجال من الطالبات بعد تأهيلهن العلمي والعملي من جامعة الأميرة نورة عبد الرحمن. محرم لعام 1432 هـ، والجدير بالذكر أنه من أكثر التخصصات المقبولة والمرغوبة، خاصةً أنه مناسب لاحتياجات السوق في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز أماكن العمل الخاصة به. خريجي التخصص مستشفيات، ويعمل أصحاب التخصص على توجيه إشعار العمال حول كيفية منع انتشار العدوى والتخلص منها.

كم هو راتب أخصائي مكافحة العدوى

سلم الرواتب والأجور لمهنة “منسق مكافحة العدوى” في المملكة العربية السعودية 2022 كنسبة مئوية أو كمعدل متوسط ​​14600 ريال سعودي وهو راتب جيد قد يتقاضاه الأخصائي أثناء قيامه بعمله. مع مراعاة إمكانية الترقية وزيادة الراتب حتى يصل إلى 22400 ريال سعودي وهو راتب مميز يتم الحصول عليه شهرياً وعلى مستوى الحد الأدنى للأجور الذي قد يتقاضاه العمال الجدد والمتدربون قد يصل إلى 7430 ريال سعودي، و ومن هنا نستنتج أن راتب مكافحة العدوى يتراوح بين سبعة آلاف ريال واثنين وعشرين ألف ريال سعودي.

ما هو مستقبل مهنة مكافحة العدوى

وبحسب عدة دراسات فقد ثبت أن مستقبل تخصص مكافحة العدوى جيد جدًا، نظرًا للعديد من العوامل الإيجابية التي تنتج عنه، حيث أنه من التخصصات التي يتطلبها سوق العمل في المملكة العربية السعودية. وبالتالي من السهل توظيف الطالبة بأقل من ذلك وبالتالي ستتاح لها فرصة عمل بسهولة، ومن ناحية أخرى فإن الرواتب المتميزة التي تتراكم على العاملين في هذا المجال، ومن ناحية أخرى نجد أن العمل فيه للحفاظ على أرواح الكثيرين وسلامتهم وتجنب إصابتهم بأمراض أو عدوى مختلفة.

معدلات القبول بجامعة الأميرة نورة

تحدد جامعة الأميرة نورة معدلات القبول لجميع الطالبات الراغبات في الالتحاق بإحدى كليات الجامعة. كما أوضحت أن معدلات القبول في كليات الصحة والعلوم تختلف عن معدلات القبول في كليات العلوم الإنسانية وكليات المجتمع. معدلات القبول بالجامعة كالتالي

معدلات القبول لكليات الصحة والعلوم 30٪ معدل تراكمي للشهادة الثانوية العامة 30٪ لاختبار السعة. 40٪ لاختبار تحصيل

معدلات القبول في كليات العلوم الإنسانية والمجتمع 50٪ من المعدل العام التراكمي للشهادة الثانوية العامة. 25٪ لاختبار السعة. 25٪ لاختبار تحصيل



كليات وبرامج جامعة الأميرة نورة

تحتوي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن على عدة كليات، حيث تقدم كل كلية العديد من التخصصات التي تناسب رغبات وتوجهات الطالبات المختلفات في الجامعة، ونوضحها على النحو التالي

كلية اللغات اللغويات التطبيقية ترجمة أدب إنجليزي

كلية إدارة الأعمال الأنظمة محاسبة ادارة اعمال اقتصاد

كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية مسار الاتصال مسار الإلكترونيات الهندسة الصناعية والنظم الهندسة الطبية الحيوية

كلية العلوم العلوم الرياضية الفيزياء كيمياء مادة الاحياء

التصاميم والفنون تصميم الأزياء والنسيج تصميم داخلي التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية التصوير الجيد والطباعة

كلية الخدمة الاجتماعية الخدمة الاجتماعية

كلية الآداب الدراسات الإسلامية عربي تاريخ جغرافية المكتبات والمعلومات

كلية التربية التعليم الخاص علم النفس الطفولة المبكرة

كلية الطب البشري الطب العام والجراحة

كلية طب الأسنان طب الأسنان وجراحة الفم

كلية الصيدلة

كلية الصحة وعلوم التأهيل علوم التأهيل علوم صحية التقنيات الطبية علوم الاتصال الصحي

كلية التمريض

كلية علوم الحاسب والمعلومات علوم الكمبيوتر نظم المعلومات تكنولوجيا المعلومات

كلية المجتمع (دبلوم) علوم الإدارة علوم الحاسب وتقنية المعلومات



رابط جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

وفرت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن رابطًا إلى موقع الجامعة على الإنترنت حتى يتمكن مختلف الطلاب من الاستفسار عن مختلف الأمور المتعلقة بالجامعة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة على الموقع الرسمي، والتي يمكن يتم زيارته “” مباشرة لأنه الرابط الرسمي للصفحة الرئيسية للجامعة.

ما هو تخصص مكافحة العدوى جامعة الأميرة نورة ، يعد من التخصصات المصنفة ضمن الخطة الدراسية للبرامج الدبلوم في كلية المجتمع ، وتعرفنا على رابط جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ، و معدلات القبول بجامعة الأميرة نورة .