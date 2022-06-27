ما هو تساقط الشعر كل ما تحتاج معرفته

ما هو تساقط الشعر أصبح تساقط الشعر سمة شائعة في عصرنا بين كبار السن والشباب وحتى الأطفال ؛ ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى معاناة الشخص من تساقط شعر فروة الرأس أو حتى تساقط الشعر في مناطق مختلفة من الجسم. هذا هو السبب في أننا سنناقش الأسباب والعوامل وطرق العلاج لتساقط الشعر أدناه.

ما هو تساقط الشعر

أكد) أن 80 مليون شخص في أمريكا يعانون من تساقط الشعر الوراثي (الثعلبة). والتي يمكن أن تؤثر على شعر فروة الرأس أو الجسم كله. كما أشارت إلى أنه على الرغم من أن الثعلبة أكثر شيوعًا عند البالغين، إلا أن تساقط الشعر المفرط يمكن أن يحدث أيضًا عند الأطفال.

مع وجود حوالي 100000 شعرة على فروة الرأس، فإن التساقط ليس تساقط الشعر ؛ إنه أمر طبيعي جدًا. في الواقع، عادةً ما يحل الشعر الجديد محل الشعر المفقود، على الرغم من أن هذا لا يحدث دائمًا. يمكن أن يحدث تساقط الشعر تدريجيًا على مدار سنوات، أو يمكن أن يحدث فجأة. أيضًا، يمكن أن يكون تساقط الشعر دائمًا أو مؤقتًا.

لأنه من المستحيل حساب كمية الشعر المفقود كل يوم. يمكنك تحديد ما إذا كنت تعاني من تساقط الشعر أو تساقط الشعر الطبيعي من خلال المراقبة. إذا لاحظت وجود كمية كبيرة من الشعر في الفرشاة بعد تصفيفها، أو ترقق الشعر أو الصلع في مناطق معينة، فهذا يعتبر تساقط الشعر. خلاف ذلك، فمن الطبيعي.

لذلك، إذا لاحظت أنك تفقد شعرك أكثر من المعتاد، يجب عليك استشارة طبيبك لتحديد السبب الجذري لتساقط شعرك واقتراح خطة علاج مناسبة.

ما الذي يسبب تساقط الشعر

السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر هو الصلع النمطي الذكري أو الأنثوي. لذلك، إذا كان لديك تاريخ عائلي من الصلع، فمن المرجح أن تصاب بهذا النوع من تساقط الشعر. وبعض الهرمونات الجسدية، والتي يمكن أن تبدأ في وقت مبكر من سن البلوغ، يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر الوراثي.

أيضًا، في بعض الحالات، يمكن أن يحدث تساقط الشعر عندما تتوقف دورة نمو الشعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي بعض الأمراض أو العمليات الجراحية أو الأحداث المؤلمة إلى تساقط الشعر. ومع ذلك، عادة ما يبدأ شعرك في هذه الحالات في النمو مرة أخرى دون الحاجة إلى علاج.

من بين التغيرات الهرمونية التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر بشكل مؤقت. هي

حمل.

ولادة.

توقف عن استخدام حبوب منع الحمل.

انقطاع الحيض.

تشمل الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر ؛ ما يلي

مرض الغدة الدرقية.

داء الثعلبة (مرض مناعي ذاتي يهاجم بصيلات الشعر).

التهابات فروة الرأس مثل السعفة.

الأمراض التي تسبب التندب، مثل الحزاز المسطح وبعض أنواع الذئبة، يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر الدائم من الندوب.

يمكن أن يحدث تساقط الشعر أيضًا بسبب الأدوية المستخدمة لعلاج حالات معينة، بما في ذلك

سرطان.

ضغط مرتفع؛

التهاب المفاصل.

الكساد.

مشاكل قلبية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الصدمات الجسدية أو العاطفية إلى تساقط الشعر الشديد. فيما يلي أمثلة على هذا النوع من الصدمات

وفاة أحد أفراد الأسرة.

فقدان الوزن الشديد.

لديك حمى شديدة.

تشمل الأسباب الأخرى لتساقط الشعر ما يلي

هوس نتف الشعر (اضطراب نتف الشعر)، حيث يضطر المصابون إلى نتف شعرهم، عادة من الرأس أو الحاجبين أو الرموش.

تسريحات الشعر التي تضغط على البصيلات عن طريق شد الشعر بقوة.

نظام غذائي يفتقر إلى البروتين والحديد والعناصر الغذائية الأخرى التي تغذي الشعر.

كيف يتم تشخيص تساقط الشعر

غالبًا ما يشير تساقط الشعر الدائم إلى مشكلة صحية أساسية. لذلك يمكن لطبيبك أو طبيب الأمراض الجلدية تحديد سبب تساقط شعرك بناءً على الفحص البدني والتاريخ الطبي لك ولعائلتك. ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تساعد التغييرات الغذائية البسيطة أو تغيير وصفة الدواء في علاج تساقط الشعر.

إذا اشتبه طبيب الأمراض الجلدية في أن أحد أمراض المناعة الذاتية أو الأمراض الجلدية هو سبب تساقط الشعر، فقد يأخذ خزعة من الجلد من فروة رأسك لفحصها. سيشمل ذلك إزالة جزء صغير من الجلد بعناية للاختبار المعملي. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب أن تضع في اعتبارك أن نمو الشعر عملية معقدة. لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد السبب الدقيق لتساقط شعرك.

ما هي خيارات العلاج لتساقط الشعر

الأدوية

من المرجح أن تكون الأدوية هي العلاج الأول لتساقط الشعر. تشمل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية “الكريمات الموضعية والمواد الهلامية التي توضع مباشرة على فروة الرأس”. من بين المنتجات الأكثر استخدامًا لهذا الغرض تلك التي تحتوي على مكون يسمى مينوكسيديل (روجين).

وفقًا لـ AAD، قد يوصي طبيبك باستخدام المينوكسيديل بالتزامن مع علاجات تساقط الشعر الأخرى. مع العلم أن الآثار الجانبية للمينوكسيديل تشمل تهيج فروة الرأس ونمو الشعر في المناطق المجاورة، مثل الجبهة أو الوجه.

زراعة الشعر

تعتبر زراعة الشعر أيضًا علاجًا لتساقط الشعر عن طريق نقل سدادات صغيرة من الجلد، تحتوي كل منها على القليل من الشعر، إلى الأجزاء الفارغة من فروة رأسك. طريقة العلاج هذه هي الأفضل للأشخاص الذين يعانون من الثعلبة الأندروجينية لأنهم عادة ما يتساقطون الشعر في الجزء العلوي من الرأس. نظرًا لأن هذا النوع من تساقط الشعر في ازدياد، فقد تحتاج إلى الخضوع لعدة عمليات جراحية بمرور الوقت.

قد تكون مهتمًا

كيف يمكنني منع تساقط الشعر

هناك أشياء يمكنك القيام بها لمنع المزيد من تساقط الشعر ؛ حيث

لا تقم بتصفيفات الشعر المشدودة مثل الضفائر أو ذيل الحصان أو الكعك التي تضغط كثيرًا على شعرك. لأنه بمرور الوقت ستؤدي هذه الأنماط إلى إتلاف بصيلات الشعر بشكل دائم.

حاولي ألا تفركي شعرك.

تأكد من تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على كميات كافية من الحديد والبروتين.

يمكن لبعض مستحضرات التجميل أن تؤدي إلى تفاقم أو تسبب تساقط الشعر

إذا كنت تعانين حاليًا من تساقط الشعر، فاستخدمي شامبو خفيف لغسل شعرك. من الأفضل أيضًا غسل شعرك مرة يوميًا إذا كان شعرك دهنيًا جدًا. احرص دائمًا على عدم فرك الشعر أثناء تجفيفه.

يجب أن تعلم أيضًا أن منتجات وأدوات التصفيف هي أيضًا أحد أسباب تساقط الشعر. حيث

مجفف الشعر؛

اطفيء.

مكيف الشعر.

صبغ.

الحديد

شعر مجعد دائم.

لذلك، إذا قررت تصفيف شعرك باستخدام أدوات ساخنة ؛ افعلي هذا فقط عندما يكون شعرك جافًا. من الأفضل أيضًا استخدام أقل عدد ممكن من الأدوات.

ما هي التوقعات طويلة المدى لتساقط الشعر

يمكنك علاج تساقط الشعر أو حتى زيادة نمو الشعر بالأدوية، خاصة إذا كان ذلك بسبب حالة طبية أساسية. قد يكون علاج تساقط الشعر الوراثي أكثر صعوبة. ومع ذلك، يمكن لبعض الإجراءات التصحيحية مثل زراعة الشعر أن تساعد في تقليل ظهور الصلع.

ممتحن،،