ما هو تقويم الزعاق 1444 pdf ، قد أثار اهتمام الجميع من الأشخاص عند سماع التقويم الخاص بالتقويم الزعاق ، مما دفه بالكثير من الأشخاص ممن يسكنون داخل المملكة العربية السعودية الى التعرف على ما هو تقويم الزعاق 1444 pdf ، وهو التقويم المرتبط بالمنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية، تم إنشاؤه بواسطة عالم الفلك د. خالد صالح الزعاق ، تابعوا معنا .

من هو خالد صالح الزعاق

كان خالد صالح الزقاق شخصية سعودية وعالم فلك عظيم. ولد بمحافظة القصيم في مدينة البريدية عام 1391 هـ الموافق 1971 م. تقويم خاص للمنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية يسمى تقويم الزقاق.

التقويم الزاقي 1444 pdf

التقويم لعام 1444 غير متوفر بصيغة ملف pdf، حيث يمكن للفرد شراء التقويم من خلال العديد من المتاجر الإلكترونية على الإنترنت، حيث يتم بيعه بأشكال مختلفة ومتنوعة كل عام، مثل سعر تقويم Zaaq بلغ 20.00 ريال سعودي.

الخبرات العلمية لخالد الزعاق

استطاع الدكتور خالد الزقاق خلال حياته الحصول على العديد من المؤهلات والخبرات العلمية وهي كالتالي

إجازة فلكية من رائد علم الفلك في الخليج العربي الدكتور صالح العجيري.

درس هندسة الإلكترونيات الصناعية.

تمكن من الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم الفلكية من الجامعة الأمريكية.

درس الشريعة وتعلمها على يد الشيخ صالح البلحي وحفظ مذهب الواسطية.

كان من تلاميذ الشيخ الحسين، حفظ المرام والرحبية بمساعدة الشيخ عبد الله الزقاق.

حصل على درجة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

أبرز مواقف خالد الزقاق

تقلد الدكتور خالد الزقاق العديد من المناصب خلال حياته، ونذكر ابرز هذه المناصب على النحو التالي

كان مهندسًا في شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

تولى منصب رئيس مرصد الزقاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية.

في عام 1988 كان مهندسًا للعلوم.

تولى منصب المشرف على مرصد بريدة الفلكي ضمن مجمع الأمير سلطان آل سعود.

كان عضوا في الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

استطاع أن يكون عضوا في الجمعية العربية لمتابعة الهلال الإسلامي.

عضو جمعية الفلك الاردنية.

المشاركة في المشروع الإسلامي لرصد الهلال.

أهم كتب خالد الزقاق

ومن أبرز مؤلفات وكتب الدكتور خالد الزقاق ما يلي

لقد قمت بتأليف تقويم الزقاق.

كتاب الدروس الفلكية للمبتدئين.

ومشكلة كتاب الهلال.

كتاب خريطة ألمع النجوم في سماء القصيم.

القاموس المفهرس لنخيل القصيم.

د. خالد الزعاق تويتر

يمكنكم متابعة الحساب الرسمي للدكتور خالد صالح الزقاق مباشرة عبر منصة تويتر “” حيث يعتبر الدكتور خالد مؤلف تقويم الزقاق للمناطق الوسطى بالمملكة العربية السعودية والذي يسمح للأفراد بالاستعلام. وإرسال الشكاوى مباشرة من خلال الصفحة.

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