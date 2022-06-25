ما هو تويتش أنت بالتأكيد لا تعرف ذلك، ولكن عندما تقرأ هذه الأسطر القليلة، هناك ما لا يقل عن مليون شخص متصل بـ Twitch (لا يجب الخلط بينه وبين Switch، وحدة تحكم Nintendo!). ماذا يفعلون مشاهدة الآخرين يلعبون ألعاب الفيديو!

كان يُطلق على Twitch في الأصل اسم Justin.tv، حيث يبث مستخدموه لحظات من حياتهم. عرض الواقع المنزلي. لكن سرعان ما أدرك منشئها أن أكثر ما يحبه الناس هو مشاهدة الآخرين وهم يلعبون ألعاب الفيديو.

تم إطلاق Twitch في عام 2011، واستحوذت Amazon على Twitch في عام 2014، وهي العلامة التجارية “The” المعيارية لهذا النوع.

أرباحه مجنونة. في العام الماضي، حقق Twitch أكثر من نصف عائدات محتوى ألعاب الفيديو في العالم، والتي جذبت جميعًا أكثر من نصف جمهور YouTube (وفقًا لبحث أجراه متخصص SuperData). حوالي 1.7 مليار دولار.

سيفاجئ هذا بعض الناس، ولكن بالنسبة للعديد من أبناء الأرض (باستثناء الصينيين، تم حظر Twitch هناك لمدة 3 أشهر!)، من المضحك رؤية بعض اللاعبين يلعبون مباشرةً في مباراة في دوري أبطال أوروبا أو كأس ديفيز. قال Emmett Scheer، مؤسس Twitch، إن المشاهد يرى ويسمع اللاعب “مهما كان الملعب، من الرائع رؤية الأفضل في اللعبة”.

يعلق العديد من المتفرجين مباشرة على اللعبة، مع الكثير من الرموز والاختصارات. ويشترك البعض في قنوات اللاعبين المفضلين لديهم، أو يقدمون تبرعات، وهبات مالية.الوصول إلى جميع مقاطع الفيديو مجاني، لكن Twitch تحقق إيرادات من خلال الإعلانات و “الحوافز” والاشتراكات، والتي تبدأ من 5 يورو شهريًا وتتيح لك الحصول على امتيازات مثل الرموز المختلفة، مثلا.

لمعرفة الأساسيات، تأكد من أن المذيع على Twitch هو برنامج بث ؛ معلق، إبريق. يتم تصنيف مقاطع الفيديو. هناك Let’s Play أو LP (والتي تتكون من فهم لعبة من خلال لعبها بشكل رائع) أو Longplay (نفس الشيء، ولكن محاولة إنهاء اللعبة المذكورة) أو Walkthrough (دروس تساعد المتفرج على إنهاء اللعبة بدوره) أو Speedrun (سرعة مسابقة لإكمال مهمة في أسرع وقت ممكن)، أو Glitch Hunting (البحث عن عيوب غير مخطط لها في اللعبة، وهو أمر مفيد جدًا للمطورين).

ما هو Twitch Twitch يكسب الكثير من المال، ولكن هل يمكنك كسب المال باستخدام Twitch

في الحقيقة إنه صعب جدا. يكاد يكون من المستحيل العيش. كما هو الحال في YouTube، يمكن حساب عدد الأشخاص الذين تم اختيارهم على الأصابع! يجب أن يجمع المشاهدون مئات الساعات من البث وعددًا كبيرًا جدًا من المعجبين لكسب المال. في كثير من الأحيان، لم يعد لديهم الوقت للعمل معًا أو لمتابعة دراستهم. يجب أن تكون مشهورًا جدًا لتصبح “شريكًا” وأن تكون قادرًا على كسب بضعة آلاف من اليورو، ثم للحصول على أفضل ما لديك، قم بتوقيع عقد “شريك”. القوانين التي تسمح لهم بتوليد دخل يتناسب مع شعبيتهم، تمكن بعضهم من كسب لقمة العيش منه. في فرنسا، يتصدر mistermv ولحيته في الحب (233000 معجب) أو Trinity، أحد أشهر “gameuses” (91000)، اللعبة.

على الصعيد الدولي، يحطم Tyler Blevins، المتخصص في Fortnite، والمعروف باسم “Ninja” (12 مليونًا) جميع الأرقام القياسية. إنه النجم المطلق. بدا وكأنه شخصية مانغا ومقعد احترافي في مشروباته الفاتنة في الخلفية، كشف اللاعب ذو الشعر الفضي أنه يكسب حوالي مليون دولار شهريًا لمجلة مجموعة وسائل الإعلام الرياضية ESPN التي تصدرت عناوين الصحف في سبتمبر. بين نجوم الرياضة. تفان.

لذا إذا كنت تشكو من “إضاعة” أطفالك لساعة في مشاهدة شخص ما يلعب لعبة فيديو، أعتقد أنك لن تكون كما لو كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم. حتى الآن هو نفسه.