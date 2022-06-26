ما هو تيك توك، التطبيق الأكثر تنزيلًا في العالم

ما هو TikTok أصبح Tik Tok ظاهرة عالمية، خاصة بين الشباب. أصبح تطبيق Tik Tok الذي يسمح لك بإنشاء مقاطع فيديو مجنونة أحد أكثر التطبيقات تنزيلًا في العالم، متجاوزًا Facebook و Snapchat و Instagram.

يعد Tik Tok أحد أكثر التطبيقات شعبية بين المراهقين، ونجاحه راسخ لقد تجاوز TikTok Facebook و Snapchat و Instagram من حيث التنزيلات، وفقًا لتقرير صادر عن TikCrunch. تم تنزيله حوالي 4 ملايين مرة في الولايات المتحدة وحدها ولديه الآن حوالي 500 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم.

يعتمد التطبيق على مفهوم ترفيهي يتيح لك التطبيق إنشاء مقاطع فيديو مجنونة، مزينة بتأثيرات بصرية وصوتية. بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ينشئ المراهقون سلاسل فريدة من الإبداع. بالإضافة إلى الإبداع الخالص، يتيح لك التطبيق أيضًا ترك “الإعجابات” والتعليقات، وتحويل بعض مقاطع الفيديو إلى مفضلات حقيقية على الشبكات الاجتماعية … باختصار، جميع المكونات موجودة لإغواء الشباب.

تم إنشاء Tik Tok في عام 2016 في آسيا، واستغرق عامين فقط لتأسيس نفسه على ساحة تطبيقات الهواتف الذكية. بعد عام واحد فقط من إنشائها، كانت قد استوعبت بالفعل أكبر منافس لها، Musica.Lee، الذي اشترته بحوالي مليار دولار.

ما هو TikTok

لم يتم الإعلان عن التطبيق فقط للمشاهير الشباب، ولكن الغرباء الصغار تمكنوا أيضًا من أن يصبحوا مشهورين من خلاله. ليزا ولينا، توأمان من ألمانيا، لديهما الآن أكثر من 31 مليون مشترك ويبلغ عمرهما 16 عامًا فقط. في مواجهة النجاح الباهر لـ Tik Tok، قرر Facebook إنشاء تطبيق منافس وسيقدم نسخته المسماة “Lasso”.

من يستخدم Tik Tok

من هم مستخدمو هذا التطبيق القطط أجبرها أسيادهم … ولكن ليس فقط. في يونيو، أعلنت TikTok أن لديها أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم … هذا كثير. في فرنسا، قدرت Le Parisien أن هناك 2.5 مليون مستخدم في أكتوبر 2022. أخيرًا، وفقًا لـ Sensor Tower، تم تنزيله مليار مرة.

من يرسل مقاطع الفيديو على Tik Tok

على Tik Tok، هناك الكثير من الأشخاص المجهولين ينشرون مقاطع فيديو (معظمهم من المراهقين، على الرغم من وجود أشخاص بالغين في بعض الأحيان). هناك أيضًا فنانين ومنشئي محتوى برزوا لأول مرة على منصات أخرى مثل YouTube و Instagram.

لماذا انتقد التطبيق

يثير التطبيق العديد من الأسئلة، خاصة بسبب ضعف حماية البيانات للمستخدمين الشباب. وأظهرت وسائل الإعلام أنه لم يكن من الممكن لـ Tik Tok تكوين حسابها بحيث لا يتمكن سوى “أصدقاؤها” من الوصول إلى محتواها، تاركين المعلومات الشخصية مرئية للجميع.

أيضًا نظرًا لحقيقة أن الأطفال متأثرون جدًا ببرنامجها، فإنه محظور على الأطفال دون سن 13 عامًا. وبالتالي، يوجد في Tik Tok العديد من مقاطع الفيديو التي تعرض مجموعات من المستخدمين الشباب في ملابس صغيرة، يُطلق عليهم “fuchkboys” و “fuchkhairless” (حرفياً، الفتيات أو الأولاد مع “التقبيل”). ومن بين هؤلاء القُصر، الذين يستخدمون أحيانًا “الطُعم” في الصورة المصغرة للفيديو. يقرأ “13 فقط ! فوق بعضهما.

ما هو TikTok