ما هو حجر القدر في بريطانيا واهم المعلومات ، مراسم تتويج الملوك في لندن بريطانيا هناك بروتوكول خاص بالتتويج ومن ضم مراسم تتويج تسليم حجر القدر فما هو حجر القدر في بريطانيا ، تصدر التريند بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية وبعد تنصيب الملك تشارلز في لندن يكون حجر القدر موجود ضم مراسم تسلم الملكية في بريطانيا ،وهو يعود الحجر القدر الي قديم الازل و يوجد الحجر القدر في منطقة اسكتلندا محفوظ في غرفة خاصة تسمى غرفة التاج بقلعة إدنبرة .

ما هو حجر القدر في بريطانيا

حجر القدر، المسمى بحجر التتويج أو حجر القدر، هو كتلة مستطيلة من الحجر الرملي الأحمر، تزن حوالي 152 كيلوجرامًا. ووضعه الملك إدوارد تحت عرشه، وظل هذا الحجر جزءًا من مراسم التتويج الملكي في بريطانيا، وتبع ذلك من قبل العائلة المالكة منذ عهد وليام الأول، أي منذ ما يقرب من ألف عام منذ تتويج الملك الأول الكنيسة عام 1066 م وكانت آخر من توجت الملكة إليزابيث الثانية عام 1953 م.

أين حجر القدر

يقع حجر القدر في غرفة التاج بقلعة إدنبرة في اسكتلندا، وسيتم نقله لاحقًا بواسطة فريق من المتخصصين والخبراء إلى كنيسة التتويج في دير سينمينستر ليكون حاضرًا أثناء تتويج الملك تشارلز، ثم عاد مرة أخرى إلى اسكتلندا حيث كان هذا الحجر رمزًا للملكية الاسكتلندية لعدة قرون، قبل أن تستولي عليه القوات الإنجليزية بقيادة الملك إدوارد الأول عام 1296 م ونقله من اسكتلندا إلى سينمينستر أبي ليجلسه الملك إدوارد لإظهار غزوه اسكتلندا، وبقي الحجر في لندن لمئات السنين قبل أن يسرقه بعض القوميين الاسكتلنديين من الكنيسة في عام 1950، وأعادوه إلى اسكتلندا، ثم أعيد إلى وستمنستر أبي عند تتويج الملكة إليزابيث الثانية عام 1953 ووضعه في مكانه. عرشها.

تفاصيل سرقة حجر القدر

كما ذكرنا أن حجر القدر هو رمز للملكية الاسكتلندية لقرون، وقد استولت عليه القوات البريطانية عام 1296 م ونقلته إلى وستمنستر أبي، وبنى الملك إدوارد عرشه عليه كدليل على غزو اسكتلندا، و وظل في الكنيسة لمئات السنين حتى سرقها أربعة طلاب من القوميين الاسكتلنديين في يوم عيد الميلاد عام 1950 م، وأعيد إلى اسكتلندا وبحث عنه المحققون الإنجليز لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم العثور عليه في المذبح العالي في أنقاض دير أربروت في مقاطعة أنجوس، وتم نقله مرة أخرى إلى وستمنستر أبي عندما توجت الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953 م، وفي عام 1996 م تم نقل الحجر ووضعه في قلعة إدنبرة في الذكرى السبعمائة. إزالة الحجر الأصلي من اسكتلندا، في يوم القديس أندرو بموافقة الملك إليزابيث الثانية، حيث تم تسليم الأمر الملكي بالحفاظ على الحجر إلى السكرتير الاسكتلندي مايكل فورسيث في تي آي أنا.

حجر القدر وتتويج الملك البريطاني

حفل تتويج الملك في بريطانيا خطة منظمة للغاية، تتضمن عدة خطوات حسب البروتوكولات البريطانية المتبعة أثناء التتويج، وقد يستمر هذا الحفل عدة أشهر بعد انتهاء فترة الحداد على الملك السابق، يتخللها الكثير الإجراءات والاستعدادات، من بينها ثلاثة أشياء جزء لا يتجزأ من التنصيب، وهي

حجر القدر.

الماعز الملكي.

تاج سانت إدوارد.

يتم التتويج في كنيسة وستمنستر آبي في لندن، والتي تم بناؤها عام 1245 بعد الميلاد لتتويج الملوك ودفنهم. ينعم به الأساقفة، وبعد ذلك يجلس الملك على عرش الملك إدوارد فوق حجر القدر، ويمد صولجانًا وكرة ذهبية، ثم يضع رئيس الأساقفة تاج القديس بوشينكين، وهو سليل قديم. سلالة الماعز التي استخدمت كتعويذات لقرون منذ 1775 م، تحمل رتبة العقد وتتمتع بحصانة دبلوماسية وجواز سفر دولي وممتلكات في أستراليا وكندا.

حجر القدر الاحمر الذي اصبح حديث الجميع بعد ظهوره على الاعلام في احتفالات تسلم تنصيب الملك تشازلر في لندن و تسلمه القصر الملكي في بريطانيا احد بروتوكلات المتعارف عليها منذ السابق وضع الحجر تحت العرش و من ثم يقل الي مكانه ثانيا .