ما هو حديث الرسول عن الانتحار؟ وهل المنتحر يدخل الجنة أم النار؟

وبعد زيادة حوادث القتل في الفترة الأخيرة بدأ البعض يكفر عن مرتكب مثل هذه الحوادث والبعض يدافع وما بين هذا وذاك. ما هو حديث الرسول عن الانتحار؟ هل سيدخل الانتحار الجنة أم الجحيم؟

يستعين المسلمون بالقرآن الكريم أو السنة النبوية في شؤون حياتهم ، ولتحديد وقائع قتل الإنسان لنفسه يلجأون إلى ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه – من حديث الرسول في الانتحار ، وفيه حدد هل الانتحار حرام لك أو غيره.

حديث النبي عن الانتحار

وفي حديث الرسول عن الانتحار قال – صلى الله عليه وسلم -: (من قتل نفسه بشيء يعاقب عليه يوم القيامة كما قال الله تعالى في سورة النساء). 29 و 30: “وَلاَ تَقْتُلُوا إِنَّ اللَّهَ يَرْحَمُ بِكُمْ ، وَمَنْ عَمَلَ هذَا هُوَ عَدْوٌ وَظَلْمٌ ، فَتَصَلِّيُهُ بِالنَّارِ ، وَكَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ”.

وقال ابن باز – بعد حديث الرسول عن الانتحار – أن أهل السنة والجماعة لا يعتبرون الانتحار كفرًا إذا كان مسلمًا يصلي صلاته ويؤمن بالله وما قيل له وهو. واحد معه. لا تخرج عن القانون.

الحكم على الانتحار بسبب الضيق

وعلى هذا التفسير فإن حكم من ينتحر بسبب الضيق أنه لا يترك الدين ولكنه قد ارتكب من كبائر الذنوب والجاني بمشيئة الله إن شاء يعفو عنه. وإن شاء يعاقبه في نار جهنم بقدر جريمته فإنه يخرجه منها إلى الجنة بعد تطهيره من معصيته.

هل يدخل المنتحر الجنة؟

يتساءل الكثير من المسلمين هل الانتحاري دخل الجنة؟ بناء على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الانتحار.

ولم يرد في حديث النبي عن الانتحار أنه تيقن من دخول المنتحر جهنم ، لكنه قال: إن الله يعاقبه بما انتحر به يوم القيامة.